https://arabic.sputniknews.com/20220428/بولندا-تضع-ألمانيا-في-موقف-محرج-بسبب-استهلاكها-الغاز-الروسي-بشكل-غير-قانوني-1061704294.html

بولندا تضع ألمانيا في موقف محرج بسبب استهلاكها الغاز الروسي بشكل غير قانوني

بولندا تضع ألمانيا في موقف محرج بسبب استهلاكها الغاز الروسي بشكل غير قانوني

أكدت شركة غازبروم أن بولندا، بعد تعليق الإمدادات المباشرة من روسيا، تواصل شراء الغاز الروسي، ولكن في الاتجاه المعاكس عن طريق ألمانيا. 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T13:16+0000

2022-04-28T13:16+0000

2022-04-28T13:16+0000

روسيا

اقتصاد

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وأكدت الشركة أن بولندا تستهلك حوالي 30 مليون متر مكعب في اليوم من الغاز الروسي المباع لألمانيا.وجاء في بيان الشركة: "هذا الاسبوع رفضت بولندا دفع ثمن إمدادات الغاز من روسيا بالروبل. أعلن رسميا أن الغاز الروسي لم يعد مطلوبا ولن يتم شراؤه. ولكن في الواقع ليس هذا هو الحال".وتابع البيان: "بعد تعليق الإمدادات المباشرة، بولندا تشتري الغاز الروسي. ولكن الآن في ألمانيا، حيث يعود بشكل عكسي إلى بولندا عبر خط أنابيب الغاز "يامال-أوروبا". حجم الاستهلاك المعاكسحوالي 30 مليون متر مكعب في اليوم، يتوافق تماما تقريبا استهلاك البلاد سابقا".في 27 أبريل/نيسان، علقت شركة غازبروم تماما إمدادات الغاز إلى الشركة البلغارية "بولغارجاز" والبولندية "بغنيغ" بسبب رفض التحول إلى نظام الدفع الجديد بالروبل.بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة غازبروم أنها ستقلل كميات الغاز إلى دول ثالثة أخرى في حال حصلت بلغاريا وبولندا بشكل غير قانوني على الغاز الروسي.

https://arabic.sputniknews.com/20220427/بلومبرغ-مستوردون-أوروبيون-يفتحون-حسابات-في-غازبروم-بنك-لدفع-ثمن-الغاز-بالروبل-الروسي-1061661875.html

https://arabic.sputniknews.com/20220427/-غازبروم-تعلن-وقف-إمدادات-الغاز-بشكل-كامل-إلى-بلغاريا-وبولندا-بسبب-عدم-الدفع-بالروبل-1061652996.html

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