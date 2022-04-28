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البرلمان الألماني يصوت بالأغلبية على قرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة
- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/تحرير-دونباس-طرد-قوات-الاحتلال-من-93-من-أراضي-مقاطعة-لوغانسك-الأوكرانية-السابقة-1061695933.html
تحرير دونباس.. طرد قوات كييف من 93% من أراضي مقاطعة لوغانسك الأوكرانية السابقة
تحرير دونباس.. طرد قوات كييف من 93% من أراضي مقاطعة لوغانسك الأوكرانية السابقة
تواصل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية جهود تحرير أراضي الجمهورية من قوات الاحتلال الأوكراني بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T09:11+0000
2022-04-28T09:46+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
رصد عسكري
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وأبلغ المتحدث العسكري لجمهورية لوغانسك، إيفان فيليبونينكو، الصحفيين في الثامن والعشرين من أبريل/نيسان أن وحدات من قوات لوغانسك وروسيا تواصل معركة تحرير مدينة بوباسنايا في غرب الجمهورية.وأشار إلى أن محرري المدينة يزيحون قوات الاحتلال من كل شبر من أراضي بوباسنايا ويواصلون تقدمهم خطوة خطوة.وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية في الخامس والعشرين من مارس/آذار الماضي تحرير 93 في المائة من أراضي مقاطعة لوغانسك السابقة التي أُعلِن قيام جمهورية شعبية مستقلة عن السلطة الأوكرانية فيها في عام 2014.وأصبحت جميع المدن الواقعة في مقاطعة لوغانسك تابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية التي رفضت الرضوخ للسلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعد وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014، ولكن القوات التي أرسلتها كييف تمكنت من فرض سيطرتها على عدد من المدن التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية وكذلك جمهورية دونيتسك الشعبية، ومنها مدينة بوباسنايا.
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رصد عسكري

تحرير دونباس.. طرد قوات كييف من 93% من أراضي مقاطعة لوغانسك الأوكرانية السابقة

09:11 GMT 28.04.2022 (تم التحديث: 09:46 GMT 28.04.2022)
© Sputnik . Кирилл Брага / الذهاب إلى بنك الصورمعرض عن تاريخ تحرير أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين
معرض عن تاريخ تحرير أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© Sputnik . Кирилл Брага
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تواصل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية جهود تحرير أراضي الجمهورية من قوات الاحتلال الأوكراني بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية.
وأبلغ المتحدث العسكري لجمهورية لوغانسك، إيفان فيليبونينكو، الصحفيين في الثامن والعشرين من أبريل/نيسان أن وحدات من قوات لوغانسك وروسيا تواصل معركة تحرير مدينة بوباسنايا في غرب الجمهورية.
وأشار إلى أن محرري المدينة يزيحون قوات الاحتلال من كل شبر من أراضي بوباسنايا ويواصلون تقدمهم خطوة خطوة.
وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية في الخامس والعشرين من مارس/آذار الماضي تحرير 93 في المائة من أراضي مقاطعة لوغانسك السابقة التي أُعلِن قيام جمهورية شعبية مستقلة عن السلطة الأوكرانية فيها في عام 2014.
وأصبحت جميع المدن الواقعة في مقاطعة لوغانسك تابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية التي رفضت الرضوخ للسلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعد وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014، ولكن القوات التي أرسلتها كييف تمكنت من فرض سيطرتها على عدد من المدن التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية وكذلك جمهورية دونيتسك الشعبية، ومنها مدينة بوباسنايا.
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