https://arabic.sputniknews.com/20220428/تحرير-دونباس-طرد-قوات-الاحتلال-من-93-من-أراضي-مقاطعة-لوغانسك-الأوكرانية-السابقة-1061695933.html
تحرير دونباس.. طرد قوات كييف من 93% من أراضي مقاطعة لوغانسك الأوكرانية السابقة
تحرير دونباس.. طرد قوات كييف من 93% من أراضي مقاطعة لوغانسك الأوكرانية السابقة
تواصل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية جهود تحرير أراضي الجمهورية من قوات الاحتلال الأوكراني بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T09:11+0000
2022-04-28T09:11+0000
2022-04-28T09:46+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
رصد عسكري
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وأبلغ المتحدث العسكري لجمهورية لوغانسك، إيفان فيليبونينكو، الصحفيين في الثامن والعشرين من أبريل/نيسان أن وحدات من قوات لوغانسك وروسيا تواصل معركة تحرير مدينة بوباسنايا في غرب الجمهورية.وأشار إلى أن محرري المدينة يزيحون قوات الاحتلال من كل شبر من أراضي بوباسنايا ويواصلون تقدمهم خطوة خطوة.وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية في الخامس والعشرين من مارس/آذار الماضي تحرير 93 في المائة من أراضي مقاطعة لوغانسك السابقة التي أُعلِن قيام جمهورية شعبية مستقلة عن السلطة الأوكرانية فيها في عام 2014.وأصبحت جميع المدن الواقعة في مقاطعة لوغانسك تابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية التي رفضت الرضوخ للسلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعد وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014، ولكن القوات التي أرسلتها كييف تمكنت من فرض سيطرتها على عدد من المدن التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية وكذلك جمهورية دونيتسك الشعبية، ومنها مدينة بوباسنايا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
تحرير دونباس.. طرد قوات كييف من 93% من أراضي مقاطعة لوغانسك الأوكرانية السابقة
09:11 GMT 28.04.2022 (تم التحديث: 09:46 GMT 28.04.2022) تابعنا عبر
تواصل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية جهود تحرير أراضي الجمهورية من قوات الاحتلال الأوكراني بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية.
وأبلغ
المتحدث العسكري لجمهورية لوغانسك، إيفان فيليبونينكو، الصحفيين في الثامن والعشرين من أبريل/نيسان أن وحدات من قوات لوغانسك وروسيا تواصل معركة تحرير مدينة بوباسنايا في غرب الجمهورية.
وأشار إلى أن محرري المدينة يزيحون قوات الاحتلال من كل شبر من أراضي بوباسنايا ويواصلون تقدمهم خطوة خطوة.
وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية في الخامس والعشرين من مارس/آذار الماضي تحرير 93 في المائة من أراضي مقاطعة لوغانسك السابقة التي أُعلِن قيام جمهورية شعبية مستقلة عن السلطة الأوكرانية فيها في عام 2014.
وأصبحت جميع المدن الواقعة في مقاطعة لوغانسك تابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية التي رفضت الرضوخ للسلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعد وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014، ولكن القوات التي أرسلتها كييف تمكنت من فرض سيطرتها على عدد من المدن التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية وكذلك جمهورية دونيتسك الشعبية، ومنها مدينة بوباسنايا.