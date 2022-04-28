عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/تغطية-مباشرة-اليوم-الـ-64-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1061689351.html
تغطية مباشرة... اليوم الـ 64 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم الـ 64 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية لليوم الـ64 تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T07:17+0000
2022-04-28T07:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061625706_0:0:1701:956_1920x0_80_0_0_ccfd3a8cab62bb6cc14d4b92e539523e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061625706_97:0:1372:956_1920x0_80_0_0_f4fc12b9a59826b70e05198d5ff79548.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, новый онлайн для белой редактуры
مروحيات مي-8 ترافق قوافل سيارات الجيش الروسي في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... اليوم الـ 64 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

07:17 GMT 28.04.2022
تابعنا عبرTelegram
يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية لليوم الـ64 تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
07:17 GMT 28.04.2022
وزارة الطوارئ الروسية توزع المساعدات الإنسانية على سكان منطقة خاركوف، أوكرانيا 22 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
قافلة إنسانية تتعرض لإطلاق نار من أوكرانيا بالقرب من بيلغورود الروسية
07:04 GMT
07:17 GMT 28.04.2022
تتوقع غازبروم انخفاضا بنسبة 4 % في إنتاج الغاز في عام 2022 إلى 494.4 مليار متر مكعب
قال فيتالي ماركيلوف نائب رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" تخطط لإنتاج 494.4 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2022 بعد أن وصل الإنتاج لـ 514.8 مليار متر مكعب في عام 2021.
07:10 GMT 28.04.2022
قافلة إنسانية تتعرض لإطلاق نار من أوكرانيا بالقرب من بيلغورود الروسية
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الخميس، عن تعرض قافلة إنسانية عائدة من منطقة خاركوف لإطلاق نار بالقرب من محافظة بيلغورود الروسية.
وقالت ممثلة المنظمة الإنسانية، ألينا بيريزوفسكايا، لوكالة "سبوتنيك"، إنها "كانت ضمن القافلة في تلك اللحظة وأصبنا عند عودتنا من منطقة خاركوف، حيث كنا نوزع المساعدات التي جمعتها الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ومنظمة فنوكي الإنسانية".
وقالت ممثلة المنظمة الإنسانية، ألينا بيريزوفسكايا، لوكالة "سبوتنيك"، إنها "كانت ضمن القافلة في تلك اللحظة وأصبنا عند عودتنا من منطقة خاركوف، حيث كنا نوزع المساعدات التي جمعتها الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ومنظمة فنوكي الإنسانية".قرية جورافليونكا".
وتابعت قائلة: "لقد رأينا الضربة على المباني السكنية والميدان حيث تمكنت من تصوير بعض اللقطات"، مشيرة إلى أن "الجيش الأوكراني لاحظ وجود متطوعين يساعدون سكان منطقة خاركوف وقرروا قصفنا على طريق العودة".
07:08 GMT 28.04.2022
06:54 GMT 28.04.2022
وصول أكثر من 3 ملايين لاجئ أوكراني إلى بولندا منذ بداية العملية الخاصة
وجاء في تقرير حرس الحدود البولندي: "منذ 24 فبراير، سجل حرس الحدود قدوم 3 ملايين شخص عند المعابر الحدودية من أوكرانيا إلى بولندا".
06:45 GMT 28.04.2022
قوات جمهورية دونيتسك الشعبية على أراضي مصنع آزوفماش في ماريوبول، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 20 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
06:44 GMT
06:24 GMT 28.04.2022
سفير روسيا لدى كندا: الطرد المحتمل للدبلوماسيين الروس سيواجه ردا مماثلا
قال السفير الروسي لدى كندا، أوليغ ستيبانوف، إن الطرد المحتمل للدبلوماسيين الروس من البلاد سيواجه ردا مماثلا من موسكو.
وأضاف ستيبانوف لصحيفة "هيل تايمز" الكندية:"علينا الرد، إن مبدأ المعاملة بالمثل هو مبدأ العلاقات الحكومية الدولية، لكنه ليس خيارنا".
ووصف الدبلوماسي مثل هذا السيناريو بأنه "تطور مؤسف"، مضيفا أن "قنوات الاتصال يجب أن تكون موجودة دائما".
06:09 GMT 28.04.2022
موسكو لواشنطن بشأن مصادرة الأصول الروسية: سنرد على جميع الإجراءات بما في ذلك الحمقاء منها
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала