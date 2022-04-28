تغطية مباشرة... اليوم الـ 64 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

قافلة إنسانية تتعرض لإطلاق نار من أوكرانيا بالقرب من بيلغورود الروسية

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الخميس، عن تعرض قافلة إنسانية عائدة من منطقة خاركوف لإطلاق نار بالقرب من محافظة بيلغورود الروسية.

وقالت ممثلة المنظمة الإنسانية، ألينا بيريزوفسكايا، لوكالة "سبوتنيك"، إنها "كانت ضمن القافلة في تلك اللحظة وأصبنا عند عودتنا من منطقة خاركوف، حيث كنا نوزع المساعدات التي جمعتها الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ومنظمة فنوكي الإنسانية".

وقالت ممثلة المنظمة الإنسانية، ألينا بيريزوفسكايا، لوكالة "سبوتنيك"، إنها "كانت ضمن القافلة في تلك اللحظة وأصبنا عند عودتنا من منطقة خاركوف، حيث كنا نوزع المساعدات التي جمعتها الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ومنظمة فنوكي الإنسانية".قرية جورافليونكا".

وتابعت قائلة: "لقد رأينا الضربة على المباني السكنية والميدان حيث تمكنت من تصوير بعض اللقطات"، مشيرة إلى أن "الجيش الأوكراني لاحظ وجود متطوعين يساعدون سكان منطقة خاركوف وقرروا قصفنا على طريق العودة".