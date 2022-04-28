تغطية مباشرة... اليوم الـ 64 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية لليوم الـ64 تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
07:17 GMT 28.04.2022
07:17 GMT 28.04.2022
تتوقع غازبروم انخفاضا بنسبة 4 % في إنتاج الغاز في عام 2022 إلى 494.4 مليار متر مكعب
قال فيتالي ماركيلوف نائب رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" تخطط لإنتاج 494.4 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2022 بعد أن وصل الإنتاج لـ 514.8 مليار متر مكعب في عام 2021.
07:10 GMT 28.04.2022
قافلة إنسانية تتعرض لإطلاق نار من أوكرانيا بالقرب من بيلغورود الروسية
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الخميس، عن تعرض قافلة إنسانية عائدة من منطقة خاركوف لإطلاق نار بالقرب من محافظة بيلغورود الروسية.
وقالت ممثلة المنظمة الإنسانية، ألينا بيريزوفسكايا، لوكالة "سبوتنيك"، إنها "كانت ضمن القافلة في تلك اللحظة وأصبنا عند عودتنا من منطقة خاركوف، حيث كنا نوزع المساعدات التي جمعتها الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ومنظمة فنوكي الإنسانية".
وقالت ممثلة المنظمة الإنسانية، ألينا بيريزوفسكايا، لوكالة "سبوتنيك"، إنها "كانت ضمن القافلة في تلك اللحظة وأصبنا عند عودتنا من منطقة خاركوف، حيث كنا نوزع المساعدات التي جمعتها الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ومنظمة فنوكي الإنسانية".قرية جورافليونكا".
وتابعت قائلة: "لقد رأينا الضربة على المباني السكنية والميدان حيث تمكنت من تصوير بعض اللقطات"، مشيرة إلى أن "الجيش الأوكراني لاحظ وجود متطوعين يساعدون سكان منطقة خاركوف وقرروا قصفنا على طريق العودة".
07:08 GMT 28.04.2022
06:54 GMT 28.04.2022
وصول أكثر من 3 ملايين لاجئ أوكراني إلى بولندا منذ بداية العملية الخاصة
وجاء في تقرير حرس الحدود البولندي: "منذ 24 فبراير، سجل حرس الحدود قدوم 3 ملايين شخص عند المعابر الحدودية من أوكرانيا إلى بولندا".
06:45 GMT 28.04.2022
06:24 GMT 28.04.2022
سفير روسيا لدى كندا: الطرد المحتمل للدبلوماسيين الروس سيواجه ردا مماثلا
قال السفير الروسي لدى كندا، أوليغ ستيبانوف، إن الطرد المحتمل للدبلوماسيين الروس من البلاد سيواجه ردا مماثلا من موسكو.
وأضاف ستيبانوف لصحيفة "هيل تايمز" الكندية:"علينا الرد، إن مبدأ المعاملة بالمثل هو مبدأ العلاقات الحكومية الدولية، لكنه ليس خيارنا".
ووصف الدبلوماسي مثل هذا السيناريو بأنه "تطور مؤسف"، مضيفا أن "قنوات الاتصال يجب أن تكون موجودة دائما".
06:09 GMT 28.04.2022
موسكو لواشنطن بشأن مصادرة الأصول الروسية: سنرد على جميع الإجراءات بما في ذلك الحمقاء منها