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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220428/تفعيل-أنظمة-الدفاع-الجوي-في-مدينة-بيلغورود-الروسية-بالقرب-من-الحدود-الأوكرانية-1061688290.html
تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة بيلغورود الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية
تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة بيلغورود الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية
قالت الخدمة الصحفية للحاكم الإقليمي لمدينة بيلغورود الروسية، إنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي يوم الخميس في المدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T02:52+0000
2022-04-28T02:52+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وأفاد مراسل "سبوتنيك" أنه في الساعة 01:50 بالتوقيت المحلي (22:50 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء)، سمع انفجار في الجزء الجنوبي من بيلغورود.وأفادت وسائل الإعلام المحلية أيضا بسماع انفجارين قبل ذلك بقليل.وذكرت صحيفة إزفيستيا الإخبارية أن نقلا عن الخدمة الصحفية للحاكم إن أنظمة الدفاع الجوي تعمل في المدينة.وخلال الأسابيع القليلة الماضية، كثفت أوكرانيا هجماتها على المناطق الروسية على طول حدودها وسط العملية العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا.وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/خبير-عملية-بيلغورود-دليل-فعلي-على-أن-الناتو-يسعى-لتهديد-الأمن-الروسي-1060773633.html
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أخبار أوكرانيا

تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة بيلغورود الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية

02:52 GMT 28.04.2022
© Sputnik . Anton Vergun / الذهاب إلى بنك الصور المشاركون في فعاليات المخصصة بمناسبة افتتاح المجمع التاريخي والثقافي "سلوبوجانشينا" في منطقة بيلغورود الروسية، 14 نوفمبر 2020
 المشاركون في فعاليات المخصصة بمناسبة افتتاح المجمع التاريخي والثقافي سلوبوجانشينا في منطقة بيلغورود الروسية، 14 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© Sputnik . Anton Vergun
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قالت الخدمة الصحفية للحاكم الإقليمي لمدينة بيلغورود الروسية، إنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي يوم الخميس في المدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وأفاد مراسل "سبوتنيك" أنه في الساعة 01:50 بالتوقيت المحلي (22:50 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء)، سمع انفجار في الجزء الجنوبي من بيلغورود.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية أيضا بسماع انفجارين قبل ذلك بقليل.
تداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
خبير: عملية بيلغورود دليل فعلي على أن الناتو يسعى لتهديد الأمن الروسي
2 أبريل, 13:41 GMT
وذكرت صحيفة إزفيستيا الإخبارية أن نقلا عن الخدمة الصحفية للحاكم إن أنظمة الدفاع الجوي تعمل في المدينة.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، كثفت أوكرانيا هجماتها على المناطق الروسية على طول حدودها وسط العملية العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا.
وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
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