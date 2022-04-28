https://arabic.sputniknews.com/20220428/تفعيل-أنظمة-الدفاع-الجوي-في-مدينة-بيلغورود-الروسية-بالقرب-من-الحدود-الأوكرانية-1061688290.html
تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة بيلغورود الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية
تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة بيلغورود الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية
قالت الخدمة الصحفية للحاكم الإقليمي لمدينة بيلغورود الروسية، إنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي يوم الخميس في المدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T02:52+0000
2022-04-28T02:52+0000
2022-04-28T02:52+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وأفاد مراسل "سبوتنيك" أنه في الساعة 01:50 بالتوقيت المحلي (22:50 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء)، سمع انفجار في الجزء الجنوبي من بيلغورود.وأفادت وسائل الإعلام المحلية أيضا بسماع انفجارين قبل ذلك بقليل.وذكرت صحيفة إزفيستيا الإخبارية أن نقلا عن الخدمة الصحفية للحاكم إن أنظمة الدفاع الجوي تعمل في المدينة.وخلال الأسابيع القليلة الماضية، كثفت أوكرانيا هجماتها على المناطق الروسية على طول حدودها وسط العملية العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا.وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/خبير-عملية-بيلغورود-دليل-فعلي-على-أن-الناتو-يسعى-لتهديد-الأمن-الروسي-1060773633.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا
تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة بيلغورود الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية
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قالت الخدمة الصحفية للحاكم الإقليمي لمدينة بيلغورود الروسية، إنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي يوم الخميس في المدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وأفاد مراسل "سبوتنيك" أنه في الساعة 01:50 بالتوقيت المحلي (22:50 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء)، سمع انفجار في الجزء الجنوبي من بيلغورود.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية أيضا بسماع انفجارين قبل ذلك بقليل.
وذكرت صحيفة إزفيستيا الإخبارية أن نقلا عن الخدمة الصحفية للحاكم إن أنظمة الدفاع الجوي تعمل في المدينة.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، كثفت أوكرانيا هجماتها على المناطق الروسية على طول حدودها وسط العملية العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا.
وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة
في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.