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https://arabic.sputniknews.com/20220428/تقييم-إمكانيات-الفارس-الروسي-خطر-جسيم-يحدق-بالطيران-الحربي-1061689540.html
تقييم إمكانيات "الفارس" الروسي.. خطر جسيم يحدق بالطيران الحربي
تقييم إمكانيات "الفارس" الروسي.. خطر جسيم يحدق بالطيران الحربي
اعتبرت مجلة أمريكية متخصصة في الشؤون العسكرية أن منظومة صواريخ "إس-350" الروسية الجديدة المسماة "فيتياز" (هذه الكلمة الروسية تعني الفارس) تشكل خطرا كبيرا على... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T06:11+0000
2022-04-28T06:11+0000
سلاح روسيا
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وذكرت "ناشيونال إنترست" أن منظومة صواريخ "إس-350" المضادة للطائرات تقدر على إصابة أهداف على بعد 60 كيلومترا وعلى ارتفاع 30 كيلومترا، وتحتوي على 12 صاروخا قادرة على إصابة الطائرات والصواريخ.وقالت إن منظومة الدفاع الجوي الروسية الجديدة يمكن أن تشكل خطرا كبيرا على مجموعة الطائرات الهجومية إذا أدت وظيفتها كما يشاء صانعها.وأضافت أن كل الدلائل تشير إلى أن منظومة "إس-350" تطرح مهام جديدة على خبراء التخطيط الدفاعي.ووفقا لصانعها في مجمع "ألماز أنتيه" للدفاع الجوي، فإن منظومة "إس-350" تؤدي وظيفتها على نحو أفضل من سابقاتها، وتقدر على توجيه صواريخها إلى أهدافها بسرعة عالية. ولها تقنية خاصة للحماية من التشويش الإلكتروني. ويمكنها أن تتعامل مع جميع منظومات الدفاع الجوي الأخرى.
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سلاح روسيا

تقييم إمكانيات "الفارس" الروسي.. خطر جسيم يحدق بالطيران الحربي

06:11 GMT 28.04.2022
© Sputnik . Рамиль Ситдиков / الذهاب إلى بنك الصورمنظومة صواريخ "إس-350 فيتياز" المضادة لطائرات
منظومة صواريخ إس-350 فيتياز المضادة لطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
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اعتبرت مجلة أمريكية متخصصة في الشؤون العسكرية أن منظومة صواريخ "إس-350" الروسية الجديدة المسماة "فيتياز" (هذه الكلمة الروسية تعني الفارس) تشكل خطرا كبيرا على الطائرات الحربية الهجومية.
وذكرت "ناشيونال إنترست" أن منظومة صواريخ "إس-350" المضادة للطائرات تقدر على إصابة أهداف على بعد 60 كيلومترا وعلى ارتفاع 30 كيلومترا، وتحتوي على 12 صاروخا قادرة على إصابة الطائرات والصواريخ.
وقالت إن منظومة الدفاع الجوي الروسية الجديدة يمكن أن تشكل خطرا كبيرا على مجموعة الطائرات الهجومية إذا أدت وظيفتها كما يشاء صانعها.
وأضافت أن كل الدلائل تشير إلى أن منظومة "إس-350" تطرح مهام جديدة على خبراء التخطيط الدفاعي.
ووفقا لصانعها في مجمع "ألماز أنتيه" للدفاع الجوي، فإن منظومة "إس-350" تؤدي وظيفتها على نحو أفضل من سابقاتها، وتقدر على توجيه صواريخها إلى أهدافها بسرعة عالية. ولها تقنية خاصة للحماية من التشويش الإلكتروني. ويمكنها أن تتعامل مع جميع منظومات الدفاع الجوي الأخرى.
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