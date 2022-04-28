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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/خبير-موسكو-لن-تسمح-بانزلاق-الوضع-في-أوكرانيا-لحرب-استنزاف-ضدها-1061705668.html
خبير: موسكو لن تسمح بانزلاق الوضع في أوكرانيا لحرب استنزاف ضدها
خبير: موسكو لن تسمح بانزلاق الوضع في أوكرانيا لحرب استنزاف ضدها
قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد أمين حطيط، إن موسكو لن تسمح بأن تتحول أوكرانيا إلى مسرح لقتال روسيا من قبل أطراف دولية متعددة. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T13:34+0000
2022-04-28T13:34+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
روسيا
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وأوضح حطيط، خلال حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن الغرب يكتفى حتى الآن بتقديم المساعدات العسكرية، حسب المواقف المعلنة، إلا أن هناك خشية من أن يتطور التدخل الغربي لإرسال وحدات عسكرية للقتال تحت عناوين متعددة، مؤكدا أن الرد الروسي على تلك الخطوة إن حدثت، سيكون بالوسائل التي تفهمها هذه الدول والتي تضمن عدم انزلاق الوضع في أوكرانيا إلى حرب استنزاف.وأعرب عن اعتقاده أن الغرب لم يتخذ حتى الآن إلا القرارات الخاطئة، وأنه ربما يشارك في المواجهة العسكرية في أوكرانيا بمجموعات صغيرة على سبيل جس النبض.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إنه إذا تدخلت جهة خارجية بالوضع في أوكرانيا فإن الرد الروسي سيكون سريعا وحاسما.وأكد خلال اجتماع لمجلس المشرعين حول الرد على أي تهديد للأمن الاستراتيجي الروسي، أنه تم اتخاذ قرارات بهذا الشأن.
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خبير: موسكو لن تسمح بانزلاق الوضع في أوكرانيا لحرب استنزاف ضدها

13:34 GMT 28.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمنظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022
منظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد أمين حطيط، إن موسكو لن تسمح بأن تتحول أوكرانيا إلى مسرح لقتال روسيا من قبل أطراف دولية متعددة.
وأوضح حطيط، خلال حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن الغرب يكتفى حتى الآن بتقديم المساعدات العسكرية، حسب المواقف المعلنة، إلا أن هناك خشية من أن يتطور التدخل الغربي لإرسال وحدات عسكرية للقتال تحت عناوين متعددة، مؤكدا أن الرد الروسي على تلك الخطوة إن حدثت، سيكون بالوسائل التي تفهمها هذه الدول والتي تضمن عدم انزلاق الوضع في أوكرانيا إلى حرب استنزاف.
وأعرب عن اعتقاده أن الغرب لم يتخذ حتى الآن إلا القرارات الخاطئة، وأنه ربما يشارك في المواجهة العسكرية في أوكرانيا بمجموعات صغيرة على سبيل جس النبض.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إنه إذا تدخلت جهة خارجية بالوضع في أوكرانيا فإن الرد الروسي سيكون سريعا وحاسما.
وأكد خلال اجتماع لمجلس المشرعين حول الرد على أي تهديد للأمن الاستراتيجي الروسي، أنه تم اتخاذ قرارات بهذا الشأن.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 64 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:43 GMT
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