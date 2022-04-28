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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220428/خبير-يقيم-الجدوى-من-صواريخ-بريطانيا-ضمادة-على-جرح-يد-الميت-1061692242.html
خبير يقيم الجدوى من صواريخ بريطانيا: ضمادة على جرح يد الميت
خبير يقيم الجدوى من صواريخ بريطانيا: ضمادة على جرح يد الميت
أعلن نائب وزير الدفاع البريطاني، جيمس هيبي، أن بلاده ستسلّم نظام الحكم في أوكرانيا صواريخ الدقة العالية "بريمستون" في وقت قريب. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T07:42+0000
2022-04-28T07:42+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
رصد عسكري
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وأشار خبير عسكري إلى وجود مشكلة تعترض طريق الصواريخ البريطانية إلى أوكرانيا، موضحا أن القوات الأوكرانية لا تستطيع الاستفادة منها.وقال فاسيلي دانديكين للصحفيين إن الدول الغربية مستعدة لتسليم كل سلاح تعتزم التخلي عنه إلى نظام الحكم الأوكراني الذي ترعاه، ولكن القوات التابعة لنظام كييف كانت قد فقدت أكثر من 90 في المائة من طائراتها، حسب وزارة الدفاع الروسية. ولذلك فإن من المستحيل أن تستطيع القوات الأوكرانية الاستفادة من صواريخ "بريمستون".صحيح أن القوات المسلحة الأوكرانية تملك- غالب الظن - طائرات مسيَّرة يمكنها أن تحمل وتستخدم "هدايا" من هذا النوع، ولكن من السذاجة الظن أن هذا الأمر سيؤثر في مجرى الأعمال القتالية.وعلى سبيل المثال كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد سلمت القوات الأوكرانية ما سحبته من مروحيات "مي-17" من أفغانستان. ولكن لا يمكن لهذه المساعدات أن تجدي نفعا لأنها تكون بمثابة ضمادة على جرح يد الميت بالنسبة للقوات الأوكرانية التي تجد نفسها حاليًا في حالة الاحتضار.
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العالم, رصد عسكري

خبير يقيم الجدوى من صواريخ بريطانيا: ضمادة على جرح يد الميت

07:42 GMT 28.04.2022
© Министерство обороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورالقوات الروسية توجه ضربة صاروخية لمنشآت عسكرية في أوكرانيا
القوات الروسية توجه ضربة صاروخية لمنشآت عسكرية في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© Министерство обороны РФ
/
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أعلن نائب وزير الدفاع البريطاني، جيمس هيبي، أن بلاده ستسلّم نظام الحكم في أوكرانيا صواريخ الدقة العالية "بريمستون" في وقت قريب.
وأشار خبير عسكري إلى وجود مشكلة تعترض طريق الصواريخ البريطانية إلى أوكرانيا، موضحا أن القوات الأوكرانية لا تستطيع الاستفادة منها.
وقال فاسيلي دانديكين للصحفيين إن الدول الغربية مستعدة لتسليم كل سلاح تعتزم التخلي عنه إلى نظام الحكم الأوكراني الذي ترعاه، ولكن القوات التابعة لنظام كييف كانت قد فقدت أكثر من 90 في المائة من طائراتها، حسب وزارة الدفاع الروسية. ولذلك فإن من المستحيل أن تستطيع القوات الأوكرانية الاستفادة من صواريخ "بريمستون".
صحيح أن القوات المسلحة الأوكرانية تملك- غالب الظن - طائرات مسيَّرة يمكنها أن تحمل وتستخدم "هدايا" من هذا النوع، ولكن من السذاجة الظن أن هذا الأمر سيؤثر في مجرى الأعمال القتالية.
وعلى سبيل المثال كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد سلمت القوات الأوكرانية ما سحبته من مروحيات "مي-17" من أفغانستان. ولكن لا يمكن لهذه المساعدات أن تجدي نفعا لأنها تكون بمثابة ضمادة على جرح يد الميت بالنسبة للقوات الأوكرانية التي تجد نفسها حاليًا في حالة الاحتضار.
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