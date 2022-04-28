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https://arabic.sputniknews.com/20220428/دار-الإفتاء-الروسية-المسلمون-الروس-يشاركون-في-تقديم-المساعدات-إلى-الفلسطينيين-1061707340.html
دار الإفتاء الروسية: المسلمون الروس يشاركون في تقديم المساعدات إلى الفلسطينيين
دار الإفتاء الروسية: المسلمون الروس يشاركون في تقديم المساعدات إلى الفلسطينيين
أكد النائب الأول لرئيس مجلس مفتيي روسيا، نائب رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا الاتحادية، روشان عباسوف، اليوم الخميس، أن المسلمين الروس قادرون على مساعدة... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T13:46+0000
2022-04-28T13:46+0000
روسيا
روشان عباسوف
أخبار فلسطين اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال عباسوف، في مؤتمر صحفي بوكالة "روسيا سيغودنيا"، "فيما يتعلق بمسألة تقديم المساعدة (للفلسطينيين)، يشارك مسلمو روسيا في تقديم المساعدة. ولا توجد صعوبات في كيفية نقل المساعدة.نقيم فعاليات خيرية ونرسل المساعدة إلى أناس يحتاجون إليها. وإذا كان هناك من يريد أن يساعد، فمن الممكن أن يفعل ذلك".وأشار عباسوف إلى إمكانية مناقشة إنشاء صندوق لمساعدة فلسطين عبر المنصات الدولية.وفي وقت سابق، اعتبر عباسوف أنه يتعين على المجتمع الدولي منع إراقة الدماء في القدس، والالتفات إلى اضطهاد المسلمين، الذين لا تتاح لهم الفرصة لأداء الشعائر اللازمة، خلال شهر رمضان المبارك.وتدهور الوضع الأمني في القدس ومحيط المسجد الأقصى في الأسابيع الأخيرة، ووقعت مواجهات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين المعتكفين في الحرم القدسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220127/مشروع-المسلمات-الروسيات-لإنشاء-مركز-لدعم-المرأة-يحظى-باهتمام-عربي-1057277217.html
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روسيا, روشان عباسوف, أخبار فلسطين اليوم

دار الإفتاء الروسية: المسلمون الروس يشاركون في تقديم المساعدات إلى الفلسطينيين

13:46 GMT 28.04.2022
© Sputnik . Naoaf Ibrahimالنائب الأول لرئيس مجلس شورى المفتين لروسيا و الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الإتحادية المفتي الدكتور روشان عباسوف
النائب الأول لرئيس مجلس شورى المفتين لروسيا و الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الإتحادية المفتي الدكتور روشان عباسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© Sputnik . Naoaf Ibrahim
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أكد النائب الأول لرئيس مجلس مفتيي روسيا، نائب رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا الاتحادية، روشان عباسوف، اليوم الخميس، أن المسلمين الروس قادرون على مساعدة الفلسطينيين، لافتا إلى فعاليات خيرية تقام لتحقيق هذا الغرض.
موسكو - سبوتنيك. وقال عباسوف، في مؤتمر صحفي بوكالة "روسيا سيغودنيا"، "فيما يتعلق بمسألة تقديم المساعدة (للفلسطينيين)، يشارك مسلمو روسيا في تقديم المساعدة. ولا توجد صعوبات في كيفية نقل المساعدة.

نقيم فعاليات خيرية ونرسل المساعدة إلى أناس يحتاجون إليها. وإذا كان هناك من يريد أن يساعد، فمن الممكن أن يفعل ذلك".

وأشار عباسوف إلى إمكانية مناقشة إنشاء صندوق لمساعدة فلسطين عبر المنصات الدولية.

وفي وقت سابق، اعتبر عباسوف أنه يتعين على المجتمع الدولي منع إراقة الدماء في القدس، والالتفات إلى اضطهاد المسلمين، الذين لا تتاح لهم الفرصة لأداء الشعائر اللازمة، خلال شهر رمضان المبارك.

وتدهور الوضع الأمني في القدس ومحيط المسجد الأقصى في الأسابيع الأخيرة، ووقعت مواجهات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين المعتكفين في الحرم القدسي.
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