https://arabic.sputniknews.com/20220428/رأسه-انفصل-حزن-في-الوسط-الإعلامي-بمصر-إثر-انتحار-صحفي-شنقا-في-مؤسسة-حكومية-1061718361.html
رأسه انفصل... حزن في الوسط الإعلامي بمصر إثر انتحار صحفي شنقا في مؤسسة حكومية
رأسه انفصل... حزن في الوسط الإعلامي بمصر إثر انتحار صحفي شنقا في مؤسسة حكومية
شهدت إحدى المؤسسات الصحفية الحكومية في مصر، حادثا مآساويا، الخميس، إثر إقدام صحفي على الانتحار، بعد أن ألقى نفسه من الطابق الرابع. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T20:01+0000
2022-04-28T20:01+0000
2022-04-28T20:20+0000
مصر
مجتمع
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وقال مصدر داخل مؤسسة الأهرام الصحفية الحكومية لموقع "مصراوي"، إن الواقعة بدأت بأن الصحفي عماد الفقي ذهب إلى المؤسسة عند الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف ليل أمس الأربعاء.وأشار المصدر إلى أنه "كان يعاني من ضائقة مالية، وهو منفصل عن زوجته منذ فترة، ولديه ابن في إحدى الجامعات الخاصة، لكن لم نشاهد أو نعرف عنه أي اضطراب ذهني أو نفسي، يفسر لنا ما فعله".وتابع "أدى ذلك إلى انفصال رأسه عن جسده، نتيجة وزنه أو ربما ارتطامه بأحد الحواجز".يشار إلى النيابة المصرية لم تصدر تقريرها بشأن الحادث حتى الآن.
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مصر, مجتمع
رأسه انفصل... حزن في الوسط الإعلامي بمصر إثر انتحار صحفي شنقا في مؤسسة حكومية
20:01 GMT 28.04.2022 (تم التحديث: 20:20 GMT 28.04.2022) تابعنا عبر
شهدت إحدى المؤسسات الصحفية الحكومية في مصر، حادثا مآساويا، الخميس، إثر إقدام صحفي على الانتحار، بعد أن ألقى نفسه من الطابق الرابع.
وقال مصدر داخل مؤسسة الأهرام الصحفية الحكومية لموقع "مصراوي"
، إن الواقعة بدأت بأن الصحفي عماد الفقي ذهب إلى المؤسسة عند الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف ليل أمس الأربعاء.
وأضاف المصدر أن "الصحفي المنتحر ظل في المؤسسة حوالي 3 ساعات تقريبا، احتسى خلال هذه الفترة كأسا من القهوة وآخر من الشاي".
وأشار المصدر إلى أنه "كان يعاني من ضائقة مالية، وهو منفصل عن زوجته منذ فترة، ولديه ابن في إحدى الجامعات الخاصة، لكن لم نشاهد أو نعرف عنه أي اضطراب ذهني أو نفسي، يفسر لنا ما فعله".
وأوضح المصدر أنه "عند الساعة 4 الفجر، ربط الصحفي المنتحر حبلا بين مكتبين في المؤسسة، وربط رقبته بينهم وقفز من الشباك".
وتابع "أدى ذلك إلى انفصال رأسه عن جسده، نتيجة وزنه أو ربما ارتطامه بأحد الحواجز".
يشار إلى النيابة المصرية لم تصدر تقريرها بشأن الحادث حتى الآن.