https://arabic.sputniknews.com/20220428/رأسه-انفصل-حزن-في-الوسط-الإعلامي-بمصر-إثر-انتحار-صحفي-شنقا-في-مؤسسة-حكومية-1061718361.html

رأسه انفصل... حزن في الوسط الإعلامي بمصر إثر انتحار صحفي شنقا في مؤسسة حكومية

رأسه انفصل... حزن في الوسط الإعلامي بمصر إثر انتحار صحفي شنقا في مؤسسة حكومية

شهدت إحدى المؤسسات الصحفية الحكومية في مصر، حادثا مآساويا، الخميس، إثر إقدام صحفي على الانتحار، بعد أن ألقى نفسه من الطابق الرابع. 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T20:01+0000

2022-04-28T20:01+0000

2022-04-28T20:20+0000

مصر

مجتمع

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وقال مصدر داخل مؤسسة الأهرام الصحفية الحكومية لموقع "مصراوي"، إن الواقعة بدأت بأن الصحفي عماد الفقي ذهب إلى المؤسسة عند الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف ليل أمس الأربعاء.وأشار المصدر إلى أنه "كان يعاني من ضائقة مالية، وهو منفصل عن زوجته منذ فترة، ولديه ابن في إحدى الجامعات الخاصة، لكن لم نشاهد أو نعرف عنه أي اضطراب ذهني أو نفسي، يفسر لنا ما فعله".وتابع "أدى ذلك إلى انفصال رأسه عن جسده، نتيجة وزنه أو ربما ارتطامه بأحد الحواجز".يشار إلى النيابة المصرية لم تصدر تقريرها بشأن الحادث حتى الآن.

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