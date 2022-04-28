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رئيس وزراء بلغاريا: نأمل في مساعدة الاتحاد الأوروبي للحصول على الغاز من أذربيجان
رئيس وزراء بلغاريا: نأمل في مساعدة الاتحاد الأوروبي للحصول على الغاز من أذربيجان
قال رئيس الوزراء البلغاري، كيريل بيتكوف، إن بلغاريا تأمل في الحصول على مساعدة من الاتحاد الأوروبي في الحصول على الغاز من أذربيجان والمشتريات المشتركة للغاز... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T12:51+0000
2022-04-28T12:51+0000
العالم
بلغاريا
روسيا
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"نأمل في المساعدة في الحصول على الغاز من أذربيجان في أقرب وقت ممكن. ونأمل أيضا في عمليات الشراء المشتركة للغاز الطبيعي المسال. نتوقع استجابة تضامنية من جميع الدول الأوروبية. نحن أقوياء في الوحدة، وليس في الخلافات".وأعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم"، صباح الأربعاء، عن إيقاف إمدادات الغاز بشكل كامل إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم الدفع بالروبل.وأصدرت الشركة بيانا رسميا على موقعها، جاء فيه: عملا بالمرسوم الرئاسي "أوقفت شركة غازبروم بشكل كامل إمدادات الغاز إلى "بولغارغاز" (بلغاريا) و"بي جي نيج" (بولندا) بسبب عدم الدفع بالروبل".وأضاف البيان: "بلغاريا وبولندا دولتا عبور وترانزيت وفي حال سحب غير المصرح به للغاز الروسي من أحجام الترانزيت إلى دول ثالثة، ستنخفض إمدادات الترانزيت بنفس الحجم".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال في نهاية الشهر الماضي، إنه "وقع مرسومًا بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية".
https://arabic.sputniknews.com/20220427/واشنطن-نتواصل-مع-بولندا-وبلغاريا-بعد-قطع-روسيا-إمدادات-الغاز-1061685924.html
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العالم, بلغاريا, روسيا

رئيس وزراء بلغاريا: نأمل في مساعدة الاتحاد الأوروبي للحصول على الغاز من أذربيجان

12:51 GMT 28.04.2022
© Sputnik . Egor Eryomovمحطة نقل الغاز الروسي
محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© Sputnik . Egor Eryomov
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قال رئيس الوزراء البلغاري، كيريل بيتكوف، إن بلغاريا تأمل في الحصول على مساعدة من الاتحاد الأوروبي في الحصول على الغاز من أذربيجان والمشتريات المشتركة للغاز الطبيعي المسال.
"نأمل في المساعدة في الحصول على الغاز من أذربيجان في أقرب وقت ممكن. ونأمل أيضا في عمليات الشراء المشتركة للغاز الطبيعي المسال. نتوقع استجابة تضامنية من جميع الدول الأوروبية. نحن أقوياء في الوحدة، وليس في الخلافات".
وأعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم"، صباح الأربعاء، عن إيقاف إمدادات الغاز بشكل كامل إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم الدفع بالروبل.
وأصدرت الشركة بيانا رسميا على موقعها، جاء فيه: عملا بالمرسوم الرئاسي "أوقفت شركة غازبروم بشكل كامل إمدادات الغاز إلى "بولغارغاز" (بلغاريا) و"بي جي نيج" (بولندا) بسبب عدم الدفع بالروبل".
وأضاف البيان: "بلغاريا وبولندا دولتا عبور وترانزيت وفي حال سحب غير المصرح به للغاز الروسي من أحجام الترانزيت إلى دول ثالثة، ستنخفض إمدادات الترانزيت بنفس الحجم".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال في نهاية الشهر الماضي، إنه "وقع مرسومًا بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية".
السكرتيرة الصحفية للرئيس الأمريكي، جين بساكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
واشنطن: نتواصل مع بولندا وبلغاريا بعد قطع روسيا إمدادات الغاز
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