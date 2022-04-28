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رسالة تهديد جديدة لعائلة بينيت... برصاصة بندقية
رسالة تهديد جديدة لعائلة بينيت... برصاصة بندقية
وصلت رسالة تهديد جديدة بالقتل إلى عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، وهي الثانية من نوعها خلال يومين فقط. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T13:28+0000
2022-04-28T13:28+0000
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وأكدت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم الخميس، أنه للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، تصل رسالة تهديد إلى عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي في منزله بمدينة رعنانا، وتحتوي على رصاصة بندقية أيضا، خاصة لنجله. وذكرت على موقعها الإلكتروني أن الرسالة تم توجيهها إلى نجل نفتالي بينيت على عنوان منزل العائلة في مدينة رعنانا، وبداخل الرسالة رصاصة بندقية مكتوب عليها "يمكننا الوصول إليك". وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" قد أجرى تحقيقات سرية، قبل يومين، حول تهديدات بالقتل وصلت إلى عائلة بينيت وبداخلها رصاصة في مدينة رعنانا شمال تل أبيب. وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إلى أن "جهات يمينية متطرفة كانت تلاحق عائلة بينيت منذ تشكيله الحكومة الحالية قبل أقل من عام، وقد تظاهر عناصرها بتحريض من قادة اليمين أمام منزل عائلة بينيت الخاص في رعنانا". وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن "الشاباك والشرطة فتحا التحقيق وأنه تم فرض حظر شديد على تفاصيل التحقيقات الجارية حول هذه القضية".
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رسالة تهديد جديدة لعائلة بينيت... برصاصة بندقية

13:28 GMT 28.04.2022
© Sputnik . Evgueniy Batov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© Sputnik . Evgueniy Batov
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وصلت رسالة تهديد جديدة بالقتل إلى عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، وهي الثانية من نوعها خلال يومين فقط.
وأكدت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم الخميس، أنه للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، تصل رسالة تهديد إلى عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي في منزله بمدينة رعنانا، وتحتوي على رصاصة بندقية أيضا، خاصة لنجله.
وذكرت على موقعها الإلكتروني أن الرسالة تم توجيهها إلى نجل نفتالي بينيت على عنوان منزل العائلة في مدينة رعنانا، وبداخل الرسالة رصاصة بندقية مكتوب عليها "يمكننا الوصول إليك".
وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" قد أجرى تحقيقات سرية، قبل يومين، حول تهديدات بالقتل وصلت إلى عائلة بينيت وبداخلها رصاصة في مدينة رعنانا شمال تل أبيب.
وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إلى أن "جهات يمينية متطرفة كانت تلاحق عائلة بينيت منذ تشكيله الحكومة الحالية قبل أقل من عام، وقد تظاهر عناصرها بتحريض من قادة اليمين أمام منزل عائلة بينيت الخاص في رعنانا".
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن "الشاباك والشرطة فتحا التحقيق وأنه تم فرض حظر شديد على تفاصيل التحقيقات الجارية حول هذه القضية".
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