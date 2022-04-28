https://arabic.sputniknews.com/20220428/رسميا-يورغن-كلوب-في-ليفربول-حتى-2026-1061716728.html

رسميا... يورغن كلوب في ليفربول حتى 2026

رسميا... يورغن كلوب في ليفربول حتى 2026

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، عن توقيع عقدا جديدا مع المدرب الألماني يورغن كلوب واستمراره لمدة عامين إضافيين. 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T19:10+0000

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2022-04-28T19:10+0000

ليفربول

رياضة

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وقال نادي ليفربول في بيان رسمي "يسعدنا الإعلان عن تجديد عقد يورغن كلوب مع النادي".وأضاف "العقد الجديد يعني أن المدرب سيبقى حتى بعد 2024 ولمدة عامين".وتابع "لقد تم تجديد عقود مساعدين بيب ليندرز وبيتر كرافيتز وهما جزء مهم من مشروع يورغن كلوب الذي بدء في أكتوبر 2015".يذكر أن عقد كلوب مع ليفربول ينتهي في 2024 قبل أن يعلن النادي عن تمديد التعاقد لمدة عامين، حيث سينتهي في 2026.وتوج كلوب بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر مع ليفربول في 2019، قبل أن يفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2020.وفي الموسم الحالي، فاز ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية، كما تأهل لنهائي كأس الاتحاد، وينافس على لقب الدوري مع مانشستر سيتي.كما وضعت كتيبة يورغن كلوب قدماً في نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما فاز على فياريال بثنائية نظيفة في ذهاب نصف النهائي.

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ليفربول, رياضة