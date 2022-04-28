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https://arabic.sputniknews.com/20220428/سامسونغ-تعتذر-عن-عرضها-إعلان-لامرأة-تركض-وحيدة-في-الثانية-صباحا-فيديو-1061715702.html
سامسونغ تعتذر عن عرضها إعلان لامرأة تركض وحيدة في الثانية صباحا... فيديو
سامسونغ تعتذر عن عرضها إعلان لامرأة تركض وحيدة في الثانية صباحا... فيديو
اعتذرت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية للإلكترونيات عن إعلانها الأخير، والذي يظهر امرأة تستيقظ ‏في الساعة الثانية صباحا لكي تمارس رياصة الجري في شوارع المدينة... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T18:29+0000
2022-04-28T18:29+0000
مجتمع
شركة سامسونج
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وتعرّض الإعلان لانتقادات من قبل بعض مجموعات الجري النسائية وناشطات السلامة، لكونه "غير واقعي".وأكدت شركة "سامسونغ" راديو 1 Newsbeat التابع الهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه لم تكن في نيتها أبدا "أن تكون غير حساسة للمحادثات الجارية حول سلامة المرأة".وأضافت: "نعتذر عن كيفية استقبال هذا الأمر".وجاء إعلان "سامسونغ" ضمن حملة "Night Owls" أو "بوم الليل"، والذي يرافقه رسالة إيجابية في الاعتبار، هي "للاحتفال بالفردية وحرية ممارسة الرياضة في جميع الأوقات".وقالت محررة مجلة "Women’s Running"، إستر نيومان، إن هذا الإعلان "لا يمثل الحقيقة".وأشارت في تصريحات لراديو "Newsbeat 1 إلى أن "النساء لا يركضن في ذلك الوقت لأننا خائفات للغاية".وتابعت عن إعلان "سامسونغ": "إنه أمر صادم حقا، لا أعرف أي امرأة ستجري في الساعة 02:00 صباحا، بالتأكيد ليس في مدينة".
سبوتنيك عربي
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مجتمع, شركة سامسونج

سامسونغ تعتذر عن عرضها إعلان لامرأة تركض وحيدة في الثانية صباحا... فيديو

18:29 GMT 28.04.2022
© AFP 2022 / YURI KADOBNOVامرأة تركض
امرأة تركض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
امرأة تركض
© AFP 2022 / YURI KADOBNOV
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اعتذرت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية للإلكترونيات عن إعلانها الأخير، والذي يظهر امرأة تستيقظ ‏في الساعة الثانية صباحا لكي تمارس رياصة الجري في شوارع المدينة وحدها.‏
وتعرّض الإعلان لانتقادات من قبل بعض مجموعات الجري النسائية وناشطات السلامة، لكونه "غير واقعي".
وأكدت شركة "سامسونغ" راديو 1 Newsbeat التابع الهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه لم تكن في نيتها أبدا "أن تكون غير حساسة للمحادثات الجارية حول سلامة المرأة".
وأضافت: "نعتذر عن كيفية استقبال هذا الأمر".
وجاء إعلان "سامسونغ" ضمن حملة "Night Owls" أو "بوم الليل"، والذي يرافقه رسالة إيجابية في الاعتبار، هي "للاحتفال بالفردية وحرية ممارسة الرياضة في جميع الأوقات".
وقالت محررة مجلة "Women’s Running"، إستر نيومان، إن هذا الإعلان "لا يمثل الحقيقة".
وأشارت في تصريحات لراديو "Newsbeat 1 إلى أن "النساء لا يركضن في ذلك الوقت لأننا خائفات للغاية".
وتابعت عن إعلان "سامسونغ": "إنه أمر صادم حقا، لا أعرف أي امرأة ستجري في الساعة 02:00 صباحا، بالتأكيد ليس في مدينة".
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