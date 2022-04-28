https://arabic.sputniknews.com/20220428/ستريموسوف-منطقة-خيرسون-الأوكرانية-ستنضم-إلى-منطقة-الروبل-ابتداء-من-مايو-1061687985.html
ستريموسوف: منطقة خيرسون الأوكرانية ستنضم إلى منطقة الروبل ابتداء من مايو
ستريموسوف: منطقة خيرسون الأوكرانية ستنضم إلى منطقة الروبل ابتداء من مايو
قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في خيرسون لـ"سبوتنيك" إن منطقة خيرسون الأوكرانية، التي سيطرت عليها روسيا خلال العملية العسكرية... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T00:56+0000
2022-04-28T00:56+0000
2022-04-28T00:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال ستريموسوف: "اعتبارا من 1 مايو، سننضم إلى منطقة الروبل".وشدد على أنه ستكون هناك فترة انتقالية، تستخدم خلالها المنطقة الروبل الروسي والهريفنيا الأوكرانية.وأضاف المسؤول أن هذه الفترة ستستمر لمدة تصل إلى أربعة أشهر.وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/مراسل-سبوتنيك-الصواريخ-التي-أصابت-خيرسون-أطلقت-من-نيكولاييف-1061687822.html
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أخبار أوكرانيا
ستريموسوف: منطقة خيرسون الأوكرانية ستنضم إلى منطقة الروبل ابتداء من مايو
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قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في خيرسون لـ"سبوتنيك" إن منطقة خيرسون الأوكرانية، التي سيطرت عليها روسيا خلال العملية العسكرية الجارية، ستنضم إلى منطقة الروبل ابتداء من 1 مايو.
سيمفيروبول - سبوتنيك
. وقال ستريموسوف: "اعتبارا من 1 مايو، سننضم إلى منطقة الروبل".
وشدد على أنه ستكون هناك فترة انتقالية، تستخدم خلالها المنطقة الروبل الروسي والهريفنيا الأوكرانية.
وأضاف المسؤول أن هذه الفترة ستستمر لمدة تصل إلى أربعة أشهر.
وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة
في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.