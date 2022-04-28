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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/ستريموسوف-منطقة-خيرسون-الأوكرانية-ستنضم-إلى-منطقة-الروبل-ابتداء-من-مايو-1061687985.html
ستريموسوف: منطقة خيرسون الأوكرانية ستنضم إلى منطقة الروبل ابتداء من مايو
ستريموسوف: منطقة خيرسون الأوكرانية ستنضم إلى منطقة الروبل ابتداء من مايو
قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في خيرسون لـ"سبوتنيك" إن منطقة خيرسون الأوكرانية، التي سيطرت عليها روسيا خلال العملية العسكرية... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T00:56+0000
2022-04-28T00:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال ستريموسوف: "اعتبارا من 1 مايو، سننضم إلى منطقة الروبل".وشدد على أنه ستكون هناك فترة انتقالية، تستخدم خلالها المنطقة الروبل الروسي والهريفنيا الأوكرانية.وأضاف المسؤول أن هذه الفترة ستستمر لمدة تصل إلى أربعة أشهر.وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/مراسل-سبوتنيك-الصواريخ-التي-أصابت-خيرسون-أطلقت-من-نيكولاييف-1061687822.html
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أخبار أوكرانيا

ستريموسوف: منطقة خيرسون الأوكرانية ستنضم إلى منطقة الروبل ابتداء من مايو

00:56 GMT 28.04.2022
© Sputnik . Dmitry Makeev / الذهاب إلى بنك الصورلاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
لاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش أرميانسك على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© Sputnik . Dmitry Makeev
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قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في خيرسون لـ"سبوتنيك" إن منطقة خيرسون الأوكرانية، التي سيطرت عليها روسيا خلال العملية العسكرية الجارية، ستنضم إلى منطقة الروبل ابتداء من 1 مايو.
سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال ستريموسوف: "اعتبارا من 1 مايو، سننضم إلى منطقة الروبل".
وشدد على أنه ستكون هناك فترة انتقالية، تستخدم خلالها المنطقة الروبل الروسي والهريفنيا الأوكرانية.
جسر فوق نهر دنيبر في ريف خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
مراسل "سبوتنيك": الصواريخ التي أصابت خيرسون أطلقت من نيكولاييف
00:13 GMT
وأضاف المسؤول أن هذه الفترة ستستمر لمدة تصل إلى أربعة أشهر.
وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
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