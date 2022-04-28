https://arabic.sputniknews.com/20220428/سرايا-القدس-تكشف-لأول-مرة-عن-طائرة-جنين-المسيرة-وتهدد-إسرائيل-صور-1061701141.html
"سرايا القدس" تكشف لأول مرة عن طائرة "جنين" المسيرة وتهدد إسرائيل... صور
"سرايا القدس" تكشف لأول مرة عن طائرة "جنين" المسيرة وتهدد إسرائيل... صور
أزاحت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي" الستار، اليوم الخميس، عن طائرة مسيرة تعمل ضمن القوة الجوية لديها. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T11:40+0000
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ونقلت وكالة "شهاب"، ظهر اليوم الخميس، عن الناطق باسم "سرايا القدس"، أبو حمزة، كشفه عن مسيرة "جنين" التي تعمل ضمن القوة الجوية لحركة "الجهاد الإسلامي"، التي يواصل عناصرها تعزيزها داخل قطاع غزة.وأكد "أبو حمزة" أن محور القدس يمتلك القدرات الدفاعية والهجومية التي سيذوق "العدو" بأسها، مضيفا أن "قوى المقاومة ترسل رسالة لا لبس فيها بأن إزالة العدو تتطلب جبهة مقاومة مشتعلة".وأوضح الناطق باسم "سرايا القدس" أنه "رغم مسلسل الخنوع عبر التطبيع نرى أن البأس والقوة يكمن في الشعوب الحية التي لن تحيد عن درب فلسطين"، مشددا على أن "المساس بالمسجد الأقصى يعني فتح حرب مع العدو".وذكرت وكالة "شهاب" أن حوالي 250 ألف مصل توافدوا على المسجد الأقصى المبارك، بهدف إحياء "ليلة القدر"، ليلة الـ 27 من شهر رمضان، حيث تجمعوا من مدن وبلدات الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل.وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أكدت أن نحو 250 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى، مساء أمس الأربعاء، لإحياء "ليلة القدر".
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سبوتنيك عربي
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آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
"سرايا القدس" تكشف لأول مرة عن طائرة "جنين" المسيرة وتهدد إسرائيل... صور
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أزاحت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي" الستار، اليوم الخميس، عن طائرة مسيرة تعمل ضمن القوة الجوية لديها.
ونقلت وكالة "شهاب"، ظهر اليوم الخميس، عن الناطق باسم "سرايا القدس"، أبو حمزة، كشفه عن مسيرة "جنين" التي تعمل ضمن القوة الجوية لحركة "الجهاد الإسلامي"، التي يواصل عناصرها تعزيزها داخل قطاع غزة.
وأكد "أبو حمزة" أن محور القدس يمتلك القدرات الدفاعية والهجومية التي سيذوق "العدو" بأسها، مضيفا أن "قوى المقاومة ترسل رسالة لا لبس فيها بأن إزالة العدو تتطلب جبهة مقاومة مشتعلة".
وأوضح الناطق باسم "سرايا القدس" أنه "رغم مسلسل الخنوع عبر التطبيع نرى أن البأس والقوة يكمن في الشعوب الحية التي لن تحيد عن درب فلسطين"، مشددا على أن "المساس بالمسجد الأقصى يعني فتح حرب مع العدو".
وذكرت وكالة "شهاب" أن حوالي 250 ألف مصل توافدوا على المسجد الأقصى المبارك، بهدف إحياء "ليلة القدر"، ليلة الـ 27 من شهر رمضان، حيث تجمعوا من مدن وبلدات الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل.
وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أكدت أن نحو 250 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى، مساء أمس الأربعاء، لإحياء "ليلة القدر".