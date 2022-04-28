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https://arabic.sputniknews.com/20220428/سفير-تونس-في-موسكو-نعمل-على-تنظيم-زيارة-قيس-سعيد-لروسيا-قريبا-1061713834.html
سفير تونس في موسكو: نعمل على تنظيم زيارة قيس سعيد لروسيا قريبا
سفير تونس في موسكو: نعمل على تنظيم زيارة قيس سعيد لروسيا قريبا
أعلن السفير التونسي في موسكو، طارق بن سالم، أن البعثة الدبلوماسية التونسية بالسفارة التونسية، تعمل على تنظيم زيارة الرئيس التونسي، قيس سعيد لروسيا في أقرب وقت... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T16:38+0000
2022-04-28T16:38+0000
أخبار تونس اليوم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بن سالم، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، "نحن الآن نعمل على ضمان زيارة الرئيس التونسي لروسيا في أقرب وقت ممكن".ورجح السفير التونسي أن هذه الزيارة، من المحتمل أن تتم بمناسبة مشاركة مرتقبة لرائدة فضاء تونسية في مهمة فضائية إلى محطة الفضاء الدولية، والتي ستنطلق من روسيا، على حد قوله.هذا ووقعت تونس، ممثلة بالمدير العام لشركة تلنات، وبمواكبة الرئيس، قيس سعيد، عبر الفيديو كونفرانس، في 13 أب/أغسطس الماضي، مع وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس اتفاقية لإرسال أول رائدة فضاء تونسية في مهمة للفضاء الخارجي من المتوقع أن تتم أواخر العام 2022 أو بداية 2023.وأكد مدير شركة تلنات، محمد فريخة، أن هذا التعاون التونسي الروسي في مجال الفضاء ليست عملية مؤقتة، بل عملية طويلة المدى، ونريد أن تكون تونس قطبا للفضاء في إفريقيا والعالم العربي.وأشار فريخة إلى أن "هناك إمكانية خلق شركة تونسية روسية في ميدان الفضاء مشتركة بين روسكوسموس وتلنات"، كذلك الآن ثمة العديد من البرامج الفضائية لروسيا وممكن اشتراك التونسيين بهذه البرامج، منوها إلى أنهم اتفقوا مع روسكوسموس على تأهيل وإعداد مهندسين وعلماء تونسيين في مجال الفضاء.
https://arabic.sputniknews.com/20210813/تونس-وروسيا-توقعان-اتفاقية-لتدريب-أول-رائدة-فضاء-تونسية-فيديو-1049832855.html
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أخبار تونس اليوم, روسيا

سفير تونس في موسكو: نعمل على تنظيم زيارة قيس سعيد لروسيا قريبا

16:38 GMT 28.04.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARالرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020
الرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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أعلن السفير التونسي في موسكو، طارق بن سالم، أن البعثة الدبلوماسية التونسية بالسفارة التونسية، تعمل على تنظيم زيارة الرئيس التونسي، قيس سعيد لروسيا في أقرب وقت ممكن.
موسكو - سبوتنيك. وقال بن سالم، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، "نحن الآن نعمل على ضمان زيارة الرئيس التونسي لروسيا في أقرب وقت ممكن".

ورجح السفير التونسي أن هذه الزيارة، من المحتمل أن تتم بمناسبة مشاركة مرتقبة لرائدة فضاء تونسية في مهمة فضائية إلى محطة الفضاء الدولية، والتي ستنطلق من روسيا، على حد قوله.
رائد فضاء روسي خلال خروجه إلى الفضاء الخارجي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2021
تونس وروسيا توقعان اتفاقية لتدريب أول رائدة فضاء تونسية... فيديو
13 أغسطس 2021, 10:50 GMT
هذا ووقعت تونس، ممثلة بالمدير العام لشركة تلنات، وبمواكبة الرئيس، قيس سعيد، عبر الفيديو كونفرانس، في 13 أب/أغسطس الماضي، مع وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس اتفاقية لإرسال أول رائدة فضاء تونسية في مهمة للفضاء الخارجي من المتوقع أن تتم أواخر العام 2022 أو بداية 2023.

وأكد مدير شركة تلنات، محمد فريخة، أن هذا التعاون التونسي الروسي في مجال الفضاء ليست عملية مؤقتة، بل عملية طويلة المدى، ونريد أن تكون تونس قطبا للفضاء في إفريقيا والعالم العربي.

وأشار فريخة إلى أن "هناك إمكانية خلق شركة تونسية روسية في ميدان الفضاء مشتركة بين روسكوسموس وتلنات"، كذلك الآن ثمة العديد من البرامج الفضائية لروسيا وممكن اشتراك التونسيين بهذه البرامج، منوها إلى أنهم اتفقوا مع روسكوسموس على تأهيل وإعداد مهندسين وعلماء تونسيين في مجال الفضاء.
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