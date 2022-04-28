https://arabic.sputniknews.com/20220428/سفير-روسيا-لدى-كندا-الطرد-المحتمل-للدبلوماسيين-الروس-سيواجه-ردا-مماثلا-1061688817.html
سفير روسيا لدى كندا: الطرد المحتمل للدبلوماسيين الروس سيواجه ردا مماثلا
سفير روسيا لدى كندا: الطرد المحتمل للدبلوماسيين الروس سيواجه ردا مماثلا
قال السفير الروسي لدى كندا، أوليغ ستيبانوف، إن الطرد المحتمل للدبلوماسيين الروس من البلاد سيواجه ردا مماثلا من موسكو. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T04:45+0000
2022-04-28T04:45+0000
2022-04-28T04:45+0000
روسيا
أخبار كندا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ستيبانوف لصحيفة "هيل تايمز" الكندية:"علينا الرد، إن مبدأ المعاملة بالمثل هو مبدأ العلاقات الحكومية الدولية، لكنه ليس خيارنا".ووصف الدبلوماسي مثل هذا السيناريو بأنه "تطور مؤسف"، مضيفا أن "قنوات الاتصال يجب أن تكون موجودة دائما".وبعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، طردت العديد من الدول الغربية الدبلوماسيين الروس، الأمر الذي لم تفعله أوتاوا حتى الآن.وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/ترودو-كندا-تعتزم-تزويد-أوكرانيا-بالمدفعية-الثقيلة-1061388867.html
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روسيا, أخبار كندا
سفير روسيا لدى كندا: الطرد المحتمل للدبلوماسيين الروس سيواجه ردا مماثلا
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قال السفير الروسي لدى كندا، أوليغ ستيبانوف، إن الطرد المحتمل للدبلوماسيين الروس من البلاد سيواجه ردا مماثلا من موسكو.
موسكو - سبوتنيك
. وقال ستيبانوف لصحيفة "هيل تايمز" الكندية:"علينا الرد، إن مبدأ المعاملة بالمثل هو مبدأ العلاقات الحكومية الدولية، لكنه ليس خيارنا".
ووصف الدبلوماسي مثل هذا السيناريو بأنه "تطور مؤسف"، مضيفا أن "قنوات الاتصال يجب أن تكون موجودة دائما".
وبعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، طردت العديد من الدول الغربية الدبلوماسيين الروس، الأمر الذي لم تفعله أوتاوا حتى الآن.
وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة
في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.