https://arabic.sputniknews.com/20220428/شركة-أمريكية-تستخدم-المروحيات-لخفض-تكلفة-الرحلات-الفضائية-فيديو-1061703359.html
شركة أمريكية تستخدم المروحيات لخفض تكلفة الرحلات الفضائية... فيديو
شركة أمريكية تستخدم المروحيات لخفض تكلفة الرحلات الفضائية... فيديو
تحاول إحدى شركات الفضاء الأمريكية تطوير أسلوب جديد للسفر إلى الفضاء يعتمد على إعادة استخدام الصواريخ الفضائية لأكثر من رحلة. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T12:52+0000
2022-04-28T12:52+0000
2022-04-28T12:52+0000
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتعتمد تلك الفكرة على استخدام المروحيات في تعقب صاروخ الفضاء عند اقترابه من الأرض والتقاطه من مسافة آمنة قبل أن يصطدم بسطح الماء.وتعمل هذه الفكرة على الاستفادة من انخفاض سرعة هبوط الصاروخ بفضل المظلة التي تقله وهو ما يسمح للمروحية بالتقاطه واسترجاعه بصورة سليمة تسمح بإعادة استخدامه.ونشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد تجربة للفكرة التي تحاول شركة "روكيت لاب" الفضائية تطبيقها لخفض تكاليف السفر إلى الفضاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/قاعدة-بايكونور-الفضائية-لن-تستعيد-منصة-غاغارين-في-وقت-قريب-1061107408.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
شركة أمريكية تستخدم المروحيات لخفض تكلفة الرحلات الفضائية... فيديو
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تحاول إحدى شركات الفضاء الأمريكية تطوير أسلوب جديد للسفر إلى الفضاء يعتمد على إعادة استخدام الصواريخ الفضائية لأكثر من رحلة.
وتعتمد تلك الفكرة على استخدام المروحيات في تعقب صاروخ الفضاء
عند اقترابه من الأرض والتقاطه من مسافة آمنة قبل أن يصطدم بسطح الماء.
وتعمل هذه الفكرة على الاستفادة من انخفاض سرعة هبوط الصاروخ بفضل المظلة التي تقله وهو ما يسمح للمروحية بالتقاطه واسترجاعه بصورة سليمة تسمح بإعادة استخدامه
.
ونشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد تجربة للفكرة التي تحاول شركة "روكيت لاب" الفضائية تطبيقها لخفض تكاليف السفر إلى الفضاء
.