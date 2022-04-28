https://arabic.sputniknews.com/20220428/عبد-اللهيان-يأمل-عقد-اللجنة-المشتركة-العليا-بين-إيران-والكويت-قريبا-1061703882.html
عبد اللهيان يأمل عقد اللجنة المشتركة العليا بين إيران والكويت قريبا
عبد اللهيان يأمل عقد اللجنة المشتركة العليا بين إيران والكويت قريبا
أجرى حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع نظيره الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الصباح. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T13:06+0000
2022-04-28T13:06+0000
2022-04-28T13:06+0000
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وأكدت وكالة إرنا، مساء اليوم الخميس، أن عبد اللهيان بحث مع الشيخ أحمد ناصر الصباح العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى القضية الفلسطينية.وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمله في عقد اللجنة المشتركة العليا بين بلاده والكويت في المستقبل القريب، مشيرا إلى أهمية عقد اللجنة القنصلية المشتركة واجتماع مشترك لخفر السواحل في البلدين، بحسب ما ذكرته الوكالة.وهنأ عبداللهيان نظيره الكويتي بقرب حلول عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى "تدنيس المسجد الأقصى والقدس الشريف من قبل عناصر الكيان الصهيوني وإقامة يوم القدس العالمي، وضرورة وحدة العالم الإسلامي لمواجهة جرائم كيان الاحتلال والدفاع عن قدسية المسجد الأقصى".وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن شكره للكويت، حكومة وشعبا، على موقفهم من إدانة الممارسات الإسرائيلية في القدس ودعمهم للشعب الفلسطيني، مرحبا باستمرار وقف إطلاق النار في اليمن، وأمله في إنهاء الحصار الإنساني في أقرب وقت ممكن واستئناف الحوار اليمني اليمني.ومن جانبه، هنأ الشيخ أحمد ناصر الصباح قرب حلول عيد الفطر، مشيرا إلى علاقات الجوار الودية والشعبية الطويلة الأمد بين إيران والكويت، مشددا على أهمية تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والشعبية.وأكد وزير الخارجية الكويتي على أن "القدس هي خط أحمر بالنسبة للعالم الإسلامي، وعلى الدول الإسلامية تعزيز الموقف المشترك ومواجهة جرائم كيان الاحتلال".
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https://arabic.sputniknews.com/20220428/هيئة-الأركان-الإيرانية-تحرير-القدس-أصبح-قريبا-1061700944.html
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العالم, أخبار إيران, أخبار الكويت اليوم
عبد اللهيان يأمل عقد اللجنة المشتركة العليا بين إيران والكويت قريبا
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أجرى حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع نظيره الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الصباح.
وأكدت وكالة إرنا، مساء اليوم الخميس، أن عبد اللهيان بحث مع الشيخ أحمد ناصر الصباح العلاقات الثنائية
والتطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى القضية الفلسطينية.
وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمله في عقد اللجنة المشتركة العليا بين بلاده والكويت في المستقبل القريب، مشيرا إلى أهمية عقد اللجنة القنصلية المشتركة واجتماع مشترك لخفر السواحل في البلدين، بحسب ما ذكرته
الوكالة.
وهنأ عبداللهيان نظيره الكويتي بقرب حلول عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى "تدنيس المسجد الأقصى والقدس الشريف من قبل عناصر الكيان الصهيوني وإقامة يوم القدس العالمي، وضرورة وحدة العالم الإسلامي لمواجهة جرائم كيان الاحتلال والدفاع عن قدسية المسجد الأقصى".
وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن شكره للكويت، حكومة وشعبا، على موقفهم من إدانة الممارسات الإسرائيلية
في القدس ودعمهم للشعب الفلسطيني، مرحبا باستمرار وقف إطلاق النار في اليمن، وأمله في إنهاء الحصار الإنساني في أقرب وقت ممكن واستئناف الحوار اليمني اليمني.
ومن جانبه، هنأ الشيخ أحمد ناصر الصباح قرب حلول عيد الفطر، مشيرا إلى علاقات الجوار
الودية والشعبية الطويلة الأمد بين إيران والكويت، مشددا على أهمية تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والشعبية.
وأكد وزير الخارجية الكويتي على أن "القدس هي خط أحمر
بالنسبة للعالم الإسلامي، وعلى الدول الإسلامية تعزيز الموقف المشترك ومواجهة جرائم كيان الاحتلال".