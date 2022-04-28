https://arabic.sputniknews.com/20220428/عقد-محادثات-بين-مبعوثين-نوويين-من-كوريا-الجنوبية-والصين-1061699155.html
عقد محادثات بين المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية والصين
عقد محادثات بين المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية والصين
أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، اعتزامها بدء محادثات مع الصين يمثل الدولتين فيها مبعوثان نوويان. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T10:47+0000
2022-04-28T10:47+0000
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وأفادت وكالة "يونهاب" بأنه من المقرر إطلاق تلك المحادثات في سيئول الأسبوع المقبل، وتتناول الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية في أعقاب التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية.ومن المنتظر عقد أول لقاء بين المبعوث النووي لكوريا الجنوبية "نوه كيو-دوك" ونظيره الصيني "ليو شياو مينغ" يوم الثلاثاء المقبل، حيث يقوم المبعوث الصيني بأول زيارة له إلى كوريا الجنوبية منذ توليه منصبه في أبريل/ نيسان 2021.ويخطط الجانبان لتبادل تقييماتهما بشأن الوضع الأمني الخطير الأخير في شبه الجزيرة الكورية ومناقشة سبل التعاون من أجل الإدارة المستقرة للوضع في شبه الجزيرة الكورية، بحسب المتحدث باسم الخارجية الكورية "تشوي يونغ-سام".وصرحت اللجنة الرئاسية الانتقالية في كوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء الماضي، بأن "كوريا الشمالية أثبتت من خلال استعراضها العسكري الأخير بأنها ركزت خلال السنوات الخمس الماضية على تطوير الأسلحة التي تهدد بها السلام".وأشار نائب المتحدث باسم اللجنة وون إل-هي، في تصريح صحفي، إلى أن "كوريا الشمالية استعرضت أسلحتها وقدراتها النووية المطلوبة لتحقيق المهام الخمس الأولى لبناء نظام الاسلحة الاستراتيجية للدفاع عن النفس وذلك من خلال عرض مجسم رأس الصاروخ النووي ونشر الأسلحة المتنوعة القادرة على إطلاق قنابل نووية"، وذلك حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
عقد محادثات بين المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية والصين
10:47 GMT 28.04.2022 (تم التحديث: 10:58 GMT 28.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، اعتزامها بدء محادثات مع الصين يمثل الدولتين فيها مبعوثان نوويان.
وأفادت وكالة "يونهاب"
بأنه من المقرر إطلاق تلك المحادثات في سيئول الأسبوع المقبل، وتتناول الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية في أعقاب التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية.
ومن المنتظر عقد أول لقاء بين المبعوث النووي لكوريا الجنوبية "نوه كيو-دوك" ونظيره الصيني "ليو شياو مينغ" يوم الثلاثاء المقبل، حيث يقوم المبعوث الصيني بأول زيارة له إلى كوريا الجنوبية منذ توليه منصبه في أبريل/ نيسان 2021.
ويخطط الجانبان لتبادل تقييماتهما بشأن الوضع الأمني الخطير الأخير في شبه الجزيرة الكورية ومناقشة سبل التعاون من أجل الإدارة المستقرة للوضع في شبه الجزيرة الكورية، بحسب المتحدث باسم الخارجية الكورية "تشوي يونغ-سام".
وصرحت اللجنة الرئاسية الانتقالية في كوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء الماضي، بأن "كوريا الشمالية أثبتت من خلال استعراضها العسكري الأخير بأنها ركزت خلال السنوات الخمس الماضية على تطوير الأسلحة التي تهدد بها السلام".
وأشار نائب المتحدث باسم اللجنة وون إل-هي، في تصريح صحفي، إلى أن "كوريا الشمالية استعرضت أسلحتها وقدراتها النووية المطلوبة لتحقيق المهام الخمس الأولى لبناء نظام الاسلحة الاستراتيجية للدفاع عن النفس وذلك من خلال عرض مجسم رأس الصاروخ النووي ونشر الأسلحة المتنوعة القادرة على إطلاق قنابل نووية"، وذلك حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية
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