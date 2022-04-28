https://arabic.sputniknews.com/20220428/في-محاولة-لتبرير-إقصاء-خان--شريف-يقول-إن-باكستان-لا-تستطيع-تحمل-عبء-العداء-للولايات-المتحدة-1061704780.html
في محاولة لتبرير إقصاء خان .. شريف يقول إن باكستان لا تستطيع تحمل عبء العداء للولايات المتحدة
في محاولة لتبرير إقصاء خان .. شريف يقول إن باكستان لا تستطيع تحمل عبء العداء للولايات المتحدة
تناقش الحلقة تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التي قال فيها إن بلاده لا تستطيع تحمّل أعباء معاداة الولايات المتحدة، وعلي ضرورة تحسين العلاقات بين... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T13:23+0000
2022-04-28T13:23+0000
2022-04-28T13:23+0000
راديو
بانوراما
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في محاولة لتبرير إقصاء خان .. شريف يقول إن باكستان لا تستطيع تحمل عبء العداء للولايات المتحدة
في محاولة لتبرير إقصاء خان .. شريف يقول إن باكستان لا تستطيع تحمل عبء العداء للولايات المتحدة
ويأتي كلام شريف وسط اتهامات موجهة للولايات المتحدة بإسقاط حكومة سلفه عمران خان، موضحًا أنه يعتزم التفكير في تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في مزاعم المؤامرات الأجنبية المتعلقة بإسقاط حكومة خان.ورأى مدير مركز الباب للدراسات، جاسم التقي، أن تصريحات شريف بحد ذاتها تحمل دلالات تشير إلى أن واشنطن كانت وراء الإطاحة بعمران خان. وفي مقابلة عبر برنامج "بانوراما"، قال التقي:التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
في محاولة لتبرير إقصاء خان .. شريف يقول إن باكستان لا تستطيع تحمل عبء العداء للولايات المتحدة
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تناقش الحلقة تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التي قال فيها إن بلاده لا تستطيع تحمّل أعباء معاداة الولايات المتحدة، وعلي ضرورة تحسين العلاقات بين بلاده وواشنطن.
ويأتي كلام شريف وسط اتهامات موجهة للولايات المتحدة بإسقاط حكومة سلفه عمران خان، موضحًا أنه يعتزم التفكير في تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في مزاعم المؤامرات الأجنبية المتعلقة بإسقاط حكومة خان.
ورأى مدير مركز الباب للدراسات، جاسم التقي، أن تصريحات شريف بحد ذاتها تحمل دلالات تشير إلى أن واشنطن كانت وراء الإطاحة بعمران خان.
وفي مقابلة عبر برنامج "بانوراما
"، قال التقي:
"إن واشنطن تقف بشكل مباشر وراء الإطاحة بحكومة خان، عقابا على موقفها بعدم إدانة موسكو ودعوتها لحل سلمي بين روسيا وأوكرانيا".
التفاصيل في الملف الصوتي...