https://arabic.sputniknews.com/20220428/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-يتحدث-لأول-مرة-بمهرجان-جماهيري-في-غزة-1061691368.html

قائد الحرس الثوري الإيراني يتحدث لأول مرة بمهرجان جماهيري في غزة

قائد الحرس الثوري الإيراني يتحدث لأول مرة بمهرجان جماهيري في غزة

يلقي قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، كلمة بمناسبة يوم القدس العالمي، خلال مهرجان تنظمه اللجنة الفلسطينية ليوم القدس العالمي في غزة. 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T07:11+0000

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وأفادت وكالة مهر الإيرانية، بأن "كلمة اللواء سلامي هذهِ هي الأولى التي يتحدث بها خلال مهرجان جماهيري ينظم في فلسطين المحتلة".وأضافت الوكالة أنه "من المقرر أن يطل اللواء سلامي بكلمة متلفزة إلى جانب قيادة المقاومة في فلسطين"، مشيرة إلى أن "المهرجان سيشهد تكريماً لعوائل شهداء معركة سيف القدس".ويعد يوم القدس العالمي أو اليوم الدولي لمدينة القدس الشريف حدث سنوي يعارض احتلال إسرائيل للقدس. ويتم حشد وإقامة المظاهرات المناهضة للصهيونية في هذا اليوم في بعض الدول العربية والإسلامية والمجتمعات الإسلامية والعربية في مختلف أنحاء العالم، خصوصا في إيران حيث كانت أول من اقترح المناسبة.ويعقد كل سنة في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، أي الجمعة اليتيمة أو جمعة الوداع. ويوم القدس هو حدث سياسي تشارك فيه الفصائل الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني والقيادات الإيرانية.

https://arabic.sputniknews.com/20210507/في-يومها-العالمي-القدس-أقرب-في-شوارع-دمشق-صور-وفيديو-1048907672.html

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