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قائد الحرس الثوري الإيراني يتحدث لأول مرة بمهرجان جماهيري في غزة
قائد الحرس الثوري الإيراني يتحدث لأول مرة بمهرجان جماهيري في غزة
يلقي قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، كلمة بمناسبة يوم القدس العالمي، خلال مهرجان تنظمه اللجنة الفلسطينية ليوم القدس العالمي في غزة. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T07:11+0000
2022-04-28T07:11+0000
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وأفادت وكالة مهر الإيرانية، بأن "كلمة اللواء سلامي هذهِ هي الأولى التي يتحدث بها خلال مهرجان جماهيري ينظم في فلسطين المحتلة".وأضافت الوكالة أنه "من المقرر أن يطل اللواء سلامي بكلمة متلفزة إلى جانب قيادة المقاومة في فلسطين"، مشيرة إلى أن "المهرجان سيشهد تكريماً لعوائل شهداء معركة سيف القدس".ويعد يوم القدس العالمي أو اليوم الدولي لمدينة القدس الشريف حدث سنوي يعارض احتلال إسرائيل للقدس. ويتم حشد وإقامة المظاهرات المناهضة للصهيونية في هذا اليوم في بعض الدول العربية والإسلامية والمجتمعات الإسلامية والعربية في مختلف أنحاء العالم، خصوصا في إيران حيث كانت أول من اقترح المناسبة.ويعقد كل سنة في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، أي الجمعة اليتيمة أو جمعة الوداع. ويوم القدس هو حدث سياسي تشارك فيه الفصائل الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني والقيادات الإيرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20210507/في-يومها-العالمي-القدس-أقرب-في-شوارع-دمشق-صور-وفيديو-1048907672.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, أخبار قطاع غزة, أخبار إيران

قائد الحرس الثوري الإيراني يتحدث لأول مرة بمهرجان جماهيري في غزة

07:11 GMT 28.04.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREقائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي
قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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يلقي قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، كلمة بمناسبة يوم القدس العالمي، خلال مهرجان تنظمه اللجنة الفلسطينية ليوم القدس العالمي في غزة.
وأفادت وكالة مهر الإيرانية، بأن "كلمة اللواء سلامي هذهِ هي الأولى التي يتحدث بها خلال مهرجان جماهيري ينظم في فلسطين المحتلة".
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وأضافت الوكالة أنه "من المقرر أن يطل اللواء سلامي بكلمة متلفزة إلى جانب قيادة المقاومة في فلسطين"، مشيرة إلى أن "المهرجان سيشهد تكريماً لعوائل شهداء معركة سيف القدس".
ويعد يوم القدس العالمي أو اليوم الدولي لمدينة القدس الشريف حدث سنوي يعارض احتلال إسرائيل للقدس. ويتم حشد وإقامة المظاهرات المناهضة للصهيونية في هذا اليوم في بعض الدول العربية والإسلامية والمجتمعات الإسلامية والعربية في مختلف أنحاء العالم، خصوصا في إيران حيث كانت أول من اقترح المناسبة.
ويعقد كل سنة في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، أي الجمعة اليتيمة أو جمعة الوداع. ويوم القدس هو حدث سياسي تشارك فيه الفصائل الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني والقيادات الإيرانية.
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