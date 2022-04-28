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https://arabic.sputniknews.com/20220428/قائد-سيارة-يخرج-من-باب-الكراج-ويعود-إليه-عبر-الحائط-فيديو-1061690573.html
قائد سيارة يخرج من باب "الكراج" ويعود إليه عبر الحائط... فيديو
قائد سيارة يخرج من باب "الكراج" ويعود إليه عبر الحائط... فيديو
يتسبب الزحام الشديد داخل المدن في جعل مهمة ركن السيارة واحدة من الصعوبات التي يواجهها البعض بصورة شبه يومية وهو ما قد يضطرهم للبحث عن بدائل. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
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2022-04-28T06:53+0000
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وتكون أماكن ركن السيارات، المصممة أسفل المنازل أحد الحلول التي يلجأ إليها البعض مقابل دفع مبلغ من المال لتجنب مشقة البحث عن مكان لركن السيارة كل يوم.لكن تلك الأماكن رغم أنها توفر بديلا للبحث عن مكان في الشارع، إلا أن الدخول إليها والخروج منها يمثل صعوبة لبعض الأشخاص غير المحترفين كما حدث مع قائد سيارة صيني تعرض لحادث أثناء الخروج من الكراج، وفقا لمقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.وتقول الصحيفة إن قائد السيارة خرج من باب الكراج بصورة صحيحة، لكن عندما استدار بسيارته كان أمامه دوران آخر لم ينتبه له فاصطدمت سيارته بجدار الكراج الذي هدمه ليعود إلى الكراج مرة أخرى.وتقول الصحيفة إن قائد السيارة كان من المفترض أن يستخدم المكابح لإيقافها أثناء الخروج من الكراج، لكنه بدلا من ذلك قام بزيادة سرعتها بصورة لم تمكنه من تجنب الاصطدام والعودة إلى الكراج مرة أخرى، لكن عبر الحائط.
https://arabic.sputniknews.com/20200503/حيلة-مدهشة-لـركن-السيارة-وإخراجها-بسهولة-فيديو-1045341169.html
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منوعات, الصين

قائد سيارة يخرج من باب "الكراج" ويعود إليه عبر الحائط... فيديو

06:53 GMT 28.04.2022
© Sputnik . Olesya Potapova / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في دونباس - تداعيات القصف الصاروخي الأوكراني، موقع انفجار سيارة أمام مبنى لممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية في لوغانسك، 21 فبراير 2022
الوضع في دونباس - تداعيات القصف الصاروخي الأوكراني، موقع انفجار سيارة أمام مبنى لممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية في لوغانسك، 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© Sputnik . Olesya Potapova
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يتسبب الزحام الشديد داخل المدن في جعل مهمة ركن السيارة واحدة من الصعوبات التي يواجهها البعض بصورة شبه يومية وهو ما قد يضطرهم للبحث عن بدائل.
وتكون أماكن ركن السيارات، المصممة أسفل المنازل أحد الحلول التي يلجأ إليها البعض مقابل دفع مبلغ من المال لتجنب مشقة البحث عن مكان لركن السيارة كل يوم.
لكن تلك الأماكن رغم أنها توفر بديلا للبحث عن مكان في الشارع، إلا أن الدخول إليها والخروج منها يمثل صعوبة لبعض الأشخاص غير المحترفين كما حدث مع قائد سيارة صيني تعرض لحادث أثناء الخروج من الكراج، وفقا لمقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.
وتقول الصحيفة إن قائد السيارة خرج من باب الكراج بصورة صحيحة، لكن عندما استدار بسيارته كان أمامه دوران آخر لم ينتبه له فاصطدمت سيارته بجدار الكراج الذي هدمه ليعود إلى الكراج مرة أخرى.
فولفو XC60 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2020
حيلة مدهشة لـ"ركن السيارة" وإخراجها بسهولة... فيديو
3 مايو 2020, 15:26 GMT
وتقول الصحيفة إن قائد السيارة كان من المفترض أن يستخدم المكابح لإيقافها أثناء الخروج من الكراج، لكنه بدلا من ذلك قام بزيادة سرعتها بصورة لم تمكنه من تجنب الاصطدام والعودة إلى الكراج مرة أخرى، لكن عبر الحائط.
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