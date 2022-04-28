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https://arabic.sputniknews.com/20220428/قائد-عمليات-البحرية-الأمريكية-سفننا-الحربية-تبقى-خارج-البحر-الأسود-لتجنب-التصعيد-مع-روسيا-1061718077.html
قائد عمليات البحرية الأمريكية: سفننا الحربية تبقى خارج البحر الأسود لتجنب التصعيد مع روسيا
قائد عمليات البحرية الأمريكية: سفننا الحربية تبقى خارج البحر الأسود لتجنب التصعيد مع روسيا
قال قائد عمليات القوات البحرية الأمريكية الأدميرال مايكل غيلادي إن السفن الحربية الأميركية تبقى خارج البحر الأسود، تجنبًا لأي تصعيد مع روسيا خلال عمليتها... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T19:46+0000
2022-04-28T19:46+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وأوضح غيلادي، في حديث لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أنه "في الوقت الراهن سنبقى خارج البحر الأسود... وذلك من منظور احتمالات التصعيد".وأضاف غيلادي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يريد للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي (ناتو) التورط في الصراع في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/البحرية-الأمريكية-تخشى-أن-يتم-تفجيرها-بواسطة-ألغام-أوكرانية-1060810957.html
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الولايات المتحدة الأمريكية

قائد عمليات البحرية الأمريكية: سفننا الحربية تبقى خارج البحر الأسود لتجنب التصعيد مع روسيا

19:46 GMT 28.04.2022
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACEمدمرة أمريكية
مدمرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE
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قال قائد عمليات القوات البحرية الأمريكية الأدميرال مايكل غيلادي إن السفن الحربية الأميركية تبقى خارج البحر الأسود، تجنبًا لأي تصعيد مع روسيا خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وأوضح غيلادي، في حديث لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أنه "في الوقت الراهن سنبقى خارج البحر الأسود... وذلك من منظور احتمالات التصعيد".

وأضاف غيلادي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يريد للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي (ناتو) التورط في الصراع في أوكرانيا.
ألغام بحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
البحرية الأمريكية تخشى أن يتم تفجيرها بواسطة ألغام أوكرانية
3 أبريل, 16:04 GMT
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 64 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:19 GMT
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