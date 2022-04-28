https://arabic.sputniknews.com/20220428/قرار-هندي-يذهل-أمريكا-1061688979.html
قرار هندي يذهل أمريكا
قرار هندي يذهل أمريكا
أفادت صحيفة عن قرار الهند الذي أذهل الولايات المتحدة الأمريكية. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T05:01+0000
2022-04-28T05:01+0000
2022-04-28T05:01+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061688934_0:297:3113:2048_1920x0_80_0_0_23e568f3e021d97a7486b6dd6e35066f.jpg
وأوضحت "آسيا تايمز" أن الهند رفضت الانضمام إلى الإجراءات الأمريكية التي "تعاقب" روسيا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وقررت استخدام عملة الروبل الروسية لتسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية بينها وبين روسيا.واعتبرت الصحيفة أن واشنطن تحث بنفسها الدول الأخرى على الدخول في تعاون مع روسيا بعدما تخلت عن أفغانستان وأظهرت عدم قدرتها على حل الأزمة الأوكرانية.وقالت إن عدم قدرة البيت الأبيض على التعامل مع الأزمة الأوكرانية أقنعت نيودلهي بأن الصداقة الأمريكية أشبه ما يكون ببرميل بارود قابل للانفجار في أي لحظة.وأشارت إلى أن خلاف واشنطن ونيودلهي يعكس نزعة تعزيز التقارب بين روسيا والهند والصين.واضطرت روسيا إلى بدء العملية العسكرية في أوكرانيا لتأمين جمهوريتين شعبيتين في منطقة دونباس رفضتا الرضوخ للسلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت عقب وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014، والذي أيدته الولايات المتحدة والدول الغربية الرئيسية الأخرى.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061688934_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_19daac8837447a3a8738ef92af6b8aa4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
قرار هندي يذهل أمريكا
تابعنا عبر
أفادت صحيفة عن قرار الهند الذي أذهل الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت
"آسيا تايمز" أن الهند رفضت الانضمام إلى الإجراءات الأمريكية التي "تعاقب" روسيا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وقررت استخدام عملة الروبل الروسية لتسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية بينها وبين روسيا.
واعتبرت الصحيفة أن واشنطن تحث بنفسها الدول الأخرى على الدخول في تعاون مع روسيا بعدما تخلت عن أفغانستان وأظهرت عدم قدرتها على حل الأزمة الأوكرانية.
وقالت إن عدم قدرة البيت الأبيض على التعامل مع الأزمة الأوكرانية أقنعت نيودلهي بأن الصداقة الأمريكية أشبه ما يكون ببرميل بارود قابل للانفجار في أي لحظة.
وأشارت إلى أن خلاف واشنطن ونيودلهي يعكس نزعة تعزيز التقارب بين روسيا والهند والصين.
واضطرت روسيا إلى بدء العملية العسكرية في أوكرانيا لتأمين جمهوريتين شعبيتين في منطقة دونباس رفضتا الرضوخ للسلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت عقب وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014، والذي أيدته الولايات المتحدة والدول الغربية الرئيسية الأخرى.