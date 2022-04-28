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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/قرار-هندي-يذهل-أمريكا-1061688979.html
قرار هندي يذهل أمريكا
قرار هندي يذهل أمريكا
أفادت صحيفة عن قرار الهند الذي أذهل الولايات المتحدة الأمريكية. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T05:01+0000
2022-04-28T05:01+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وأوضحت "آسيا تايمز" أن الهند رفضت الانضمام إلى الإجراءات الأمريكية التي "تعاقب" روسيا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وقررت استخدام عملة الروبل الروسية لتسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية بينها وبين روسيا.واعتبرت الصحيفة أن واشنطن تحث بنفسها الدول الأخرى على الدخول في تعاون مع روسيا بعدما تخلت عن أفغانستان وأظهرت عدم قدرتها على حل الأزمة الأوكرانية.وقالت إن عدم قدرة البيت الأبيض على التعامل مع الأزمة الأوكرانية أقنعت نيودلهي بأن الصداقة الأمريكية أشبه ما يكون ببرميل بارود قابل للانفجار في أي لحظة.وأشارت إلى أن خلاف واشنطن ونيودلهي يعكس نزعة تعزيز التقارب بين روسيا والهند والصين.واضطرت روسيا إلى بدء العملية العسكرية في أوكرانيا لتأمين جمهوريتين شعبيتين في منطقة دونباس رفضتا الرضوخ للسلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت عقب وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014، والذي أيدته الولايات المتحدة والدول الغربية الرئيسية الأخرى.
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العالم, روسيا

قرار هندي يذهل أمريكا

05:01 GMT 28.04.2022
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مهرجان هولي ميلا في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
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أفادت صحيفة عن قرار الهند الذي أذهل الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت "آسيا تايمز" أن الهند رفضت الانضمام إلى الإجراءات الأمريكية التي "تعاقب" روسيا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وقررت استخدام عملة الروبل الروسية لتسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية بينها وبين روسيا.
واعتبرت الصحيفة أن واشنطن تحث بنفسها الدول الأخرى على الدخول في تعاون مع روسيا بعدما تخلت عن أفغانستان وأظهرت عدم قدرتها على حل الأزمة الأوكرانية.
وقالت إن عدم قدرة البيت الأبيض على التعامل مع الأزمة الأوكرانية أقنعت نيودلهي بأن الصداقة الأمريكية أشبه ما يكون ببرميل بارود قابل للانفجار في أي لحظة.
وأشارت إلى أن خلاف واشنطن ونيودلهي يعكس نزعة تعزيز التقارب بين روسيا والهند والصين.
واضطرت روسيا إلى بدء العملية العسكرية في أوكرانيا لتأمين جمهوريتين شعبيتين في منطقة دونباس رفضتا الرضوخ للسلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت عقب وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014، والذي أيدته الولايات المتحدة والدول الغربية الرئيسية الأخرى.
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