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https://arabic.sputniknews.com/20220428/قيمة-النصر-بداية-الحرب-الوطنية-العظمى-1061707689.html
قيمة النصر... بداية الحرب الوطنية العظمى
قيمة النصر... بداية الحرب الوطنية العظمى
الأحد في 22 من يونيو/ حزيران عام 1941، في تمام الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة عشرة بتوقيت موسكو، أبلغ رئيس الأركان العامة للجيش الأحمر غيورغي جوكوف، ستالين أن... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T13:57+0000
2022-04-28T13:57+0000
الحرب الوطنية العظمى
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مرت عدة ساعات قبل أن يقتنع الكرملين بشكل كامل بأن هتلر أطلق حربا واسعة النطاق.
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بداية الحرب الوطنية العظمى، 22 يونيو 1941
بداية الحرب الوطنية العظمى، 22 يونيو 1941
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الحرب الوطنية العظمى, видео

قيمة النصر... بداية الحرب الوطنية العظمى

13:57 GMT 28.04.2022
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الأحد في 22 من يونيو/ حزيران عام 1941، في تمام الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة عشرة بتوقيت موسكو، أبلغ رئيس الأركان العامة للجيش الأحمر غيورغي جوكوف، ستالين أن الطيران الألماني بدأ في قصف مكثف لأهداف على أراضي الاتحاد السوفييتي.
مرت عدة ساعات قبل أن يقتنع الكرملين بشكل كامل بأن هتلر أطلق حربا واسعة النطاق.
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