https://arabic.sputniknews.com/20220428/كاتويشا-أكثر-الأسلحة-السرية-للجيش-الأحمر-1061710434.html
كاتويشا... أكثر الأسلحة السرية للجيش الأحمر
كاتويشا... أكثر الأسلحة السرية للجيش الأحمر
في 14 يوليو/ تموز 1941 انفجر أول صاروخ من طراز كاتيوشا.. تعرف على سبب هذه السرية التي أحاطت بهذه المركبات المدفعية الصاروخية الأسطورية. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T15:07+0000
2022-04-28T15:07+0000
2022-04-28T15:07+0000
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كاتويشا - أكثر الأسلحة السرية للجيش الأحمر
كاتويشا - أكثر الأسلحة السرية للجيش الأحمر
2022-04-28T15:07+0000
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PT2M13S
الحرب الوطنية العظمى
كاتويشا... أكثر الأسلحة السرية للجيش الأحمر
© Sputnik
في 14 يوليو/ تموز 1941 انفجر أول صاروخ من طراز كاتيوشا.. تعرف على سبب هذه السرية التي أحاطت بهذه المركبات المدفعية الصاروخية الأسطورية.