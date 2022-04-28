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https://arabic.sputniknews.com/20220428/كاتويشا-أكثر-الأسلحة-السرية-للجيش-الأحمر-1061710434.html
كاتويشا... أكثر الأسلحة السرية للجيش الأحمر
كاتويشا... أكثر الأسلحة السرية للجيش الأحمر
في 14 يوليو/ تموز 1941 انفجر أول صاروخ من طراز كاتيوشا.. تعرف على سبب هذه السرية التي أحاطت بهذه المركبات المدفعية الصاروخية الأسطورية. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
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كاتويشا - أكثر الأسلحة السرية للجيش الأحمر
كاتويشا - أكثر الأسلحة السرية للجيش الأحمر
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الحرب الوطنية العظمى

كاتويشا... أكثر الأسلحة السرية للجيش الأحمر

15:07 GMT 28.04.2022
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في 14 يوليو/ تموز 1941 انفجر أول صاروخ من طراز كاتيوشا.. تعرف على سبب هذه السرية التي أحاطت بهذه المركبات المدفعية الصاروخية الأسطورية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 64 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:21 GMT
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