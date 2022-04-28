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كاميرا مراقبة ترصد كرة نار ضخمة على أحد الطرق الأمريكية... فيديو
كاميرا مراقبة ترصد كرة نار ضخمة على أحد الطرق الأمريكية... فيديو
شهدت إحدى الولايات الأمريكية حادثا مروريا نتج عنه انفجار هائل رصدته كاميرا مراقبة مرورية على أحد الطرق. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T11:13+0000
2022-04-28T11:13+0000
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
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ذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الحادث وقع على أحد طرق ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية وأن إحدى السيارات التي كانت في الحادث انفجرت مخلفة كرة نار هائلة تم رصدها بالفيديو.ويظهر الفيديو، الذي نشرته الشبكة، لحظة انفجار هائل تسبب في كرة نار على جانب أحد الطرق التي شهدت حادثا مروريا.ولفتت الشبكة إلى أن السيارة التي انفجرت كانت تحمل مواد قابلة للاشتعال مما زاد من قوة النيران، ورغم ذلك لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

كاميرا مراقبة ترصد كرة نار ضخمة على أحد الطرق الأمريكية... فيديو

11:13 GMT 28.04.2022
© Sputnik . Нина Зотина / الذهاب إلى بنك الصورطريق سريع
طريق سريع - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
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شهدت إحدى الولايات الأمريكية حادثا مروريا نتج عنه انفجار هائل رصدته كاميرا مراقبة مرورية على أحد الطرق.
ذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الحادث وقع على أحد طرق ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية وأن إحدى السيارات التي كانت في الحادث انفجرت مخلفة كرة نار هائلة تم رصدها بالفيديو.
ويظهر الفيديو، الذي نشرته الشبكة، لحظة انفجار هائل تسبب في كرة نار على جانب أحد الطرق التي شهدت حادثا مروريا.
ولفتت الشبكة إلى أن السيارة التي انفجرت كانت تحمل مواد قابلة للاشتعال مما زاد من قوة النيران، ورغم ذلك لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.
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