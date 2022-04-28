https://arabic.sputniknews.com/20220428/لافروف-العدوان-الإسرائيلي-على-سوريا-انتهاك-للقانون-الدولي-1061710314.html
لافروف: العدوان الإسرائيلي على سوريا انتهاك للقانون الدولي
لافروف: العدوان الإسرائيلي على سوريا انتهاك للقانون الدولي
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره السوري فيصل المقداد خلال اتصال هاتفي اليوم العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات على الساحتين الدولية... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T15:04+0000
2022-04-28T15:04+0000
2022-04-28T15:04+0000
العالم العربي
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1050234197_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_86eba10aaba676810020b88e9d43fbf2.jpg
وأكد المقداد تأييد سوريا لمواقف روسيا في مواجهة السياسات الغربية التي تعتمد التضليل والمعايير المزدوجة لافتاً إلى أن سوريا قررت منذ وقت طويل مواجهة السياسات الغربية ومحاولاتها التي لم تتوقف بهدف الهيمنة على العالم وتسخيره لخدمة غاياتها وأهدافها المكشوفة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".ومن جانبه أشار لافروف إلى أن اختلاق الأكاذيب والأزمات هو ما تهدف إليه السياسات الغربية وأن روسيا تدافع عن احترام سيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.وشدد لافروف على أن استمرار القصف الإسرائيلي لمواقع في سورية والتي كان آخرها على أهداف في محيط دمشق يعد انتهاكا للقانون الدولي وغير مقبول من قبل روسيا طالباً نقل تعازيه الحارة لعائلات ضحايا العدوان الإسرائيلي من شهداء وجرحى، بحسب الوكالة.كما بحث الوزيران أيضاً كل الجوانب المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويين السياسي والاقتصادي وتنفيذ كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مجال التعاون الاقتصادي، بحسب الوكالة.واتفق الجانبان على الاستمرار بالتشاور والتنسيق بينهما حول مختلف التطورات.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/لافروف-الحملة-لتشويه-صورة-روسيا-في-بوتشا-شبيهة-بحملات-الخوذ-البيض-في-سوريا-1060845021.html
https://arabic.sputniknews.com/20211206/لافروف-انعقاد-ترويكا-أستانا-بشأن-سوريا-خلال-الأسابيع-المقبلة-1053616853.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1050234197_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_da049585661fbe42c20a902de8da37b4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, روسيا
لافروف: العدوان الإسرائيلي على سوريا انتهاك للقانون الدولي
تابعنا عبر
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره السوري فيصل المقداد خلال اتصال هاتفي اليوم العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات على الساحتين الدولية والإقليمية.
وأكد المقداد تأييد سوريا لمواقف روسيا في مواجهة السياسات الغربية التي تعتمد التضليل والمعايير المزدوجة لافتاً إلى أن سوريا قررت منذ وقت طويل مواجهة السياسات الغربية ومحاولاتها التي لم تتوقف بهدف الهيمنة على العالم وتسخيره لخدمة غاياتها وأهدافها المكشوفة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"
.
ومن جانبه أشار لافروف إلى أن اختلاق الأكاذيب والأزمات هو ما تهدف إليه السياسات الغربية وأن روسيا تدافع عن احترام سيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
وشدد لافروف على أن استمرار القصف الإسرائيلي لمواقع في سورية والتي كان آخرها على أهداف في محيط دمشق يعد انتهاكا للقانون الدولي وغير مقبول من قبل روسيا طالباً نقل تعازيه الحارة لعائلات ضحايا العدوان الإسرائيلي من شهداء وجرحى، بحسب الوكالة.
كما بحث الوزيران أيضاً كل الجوانب المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويين السياسي والاقتصادي وتنفيذ كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مجال التعاون الاقتصادي، بحسب الوكالة.
واتفق الجانبان على الاستمرار بالتشاور والتنسيق بينهما حول مختلف التطورات.