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لوكاشينكو: مينسك مستعدة لتزويد موسكو بأي معدات في ظل انسحاب عدد من الشركات الغربية
لوكاشينكو: مينسك مستعدة لتزويد موسكو بأي معدات في ظل انسحاب عدد من الشركات الغربية
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن مينسك مستعدة لتزويد روسيا بأي معدات، وخاصة في ظل انسحاب عدد من الشركات الغربية من السوق الروسية. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T09:13+0000
2022-04-28T09:16+0000
روسيا
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ونقلت وكالة "بيلتا" للأنباء عن لوكاشينكو قوله: "الشركات البيلاروسية مستعدة لتزويد روسيا بأي معدات، خاصة في ظل انسحاب الشركات الغربية من البلاد".أدلى لوكاشينكو بهذا البيان في اجتماع مع حاكم منطقة فورونيج الروسية ألكسندر جوسيف، وأكد لوكاشينكو أنه في وقت من الأوقات اعتمدت بيلاروسيا على قوتها الخاصة في تطوير الصناعة.بشكل عام، تدهورت علاقات بيلاروسيا مع الدول الغربية بشكل حاد بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020.ذكرت السلطات البيلاروسية مرارا وتكرارا أن أعمال الاحتجاج منسقة من الخارج. واتهم لوكاشينكو الغرب بالتدخل المباشر في الوضع في الجمهورية، وأشار إلى أن أعمال الشغب موجهة من قبل الولايات المتحدة، وأن الأوروبيين "يلعبون" معهم.فرضت الدول الغربية تدريجيا عقوبات على المسؤولين والشركات والصناعات البيلاروسية، متهمة مينسك بانتهاكات الانتخابات وانتهاكات حقوق الإنسان.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/رئيسة-البرلمان-الأوروبي-تدعو-لفرض-مزيد-من-العقوبات-ضد-روسيا-1061694752.html
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لوكاشينكو: مينسك مستعدة لتزويد موسكو بأي معدات في ظل انسحاب عدد من الشركات الغربية

09:13 GMT 28.04.2022 (تم التحديث: 09:16 GMT 28.04.2022)
© Sputnik . Михаил Воскресенский / الذهاب إلى بنك الصورمحادثات بين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو
محادثات بين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© Sputnik . Михаил Воскресенский
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قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن مينسك مستعدة لتزويد روسيا بأي معدات، وخاصة في ظل انسحاب عدد من الشركات الغربية من السوق الروسية.
ونقلت وكالة "بيلتا" للأنباء عن لوكاشينكو قوله: "الشركات البيلاروسية مستعدة لتزويد روسيا بأي معدات، خاصة في ظل انسحاب الشركات الغربية من البلاد".
أدلى لوكاشينكو بهذا البيان في اجتماع مع حاكم منطقة فورونيج الروسية ألكسندر جوسيف، وأكد لوكاشينكو أنه في وقت من الأوقات اعتمدت بيلاروسيا على قوتها الخاصة في تطوير الصناعة.
بشكل عام، تدهورت علاقات بيلاروسيا مع الدول الغربية بشكل حاد بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ذكرت السلطات البيلاروسية مرارا وتكرارا أن أعمال الاحتجاج منسقة من الخارج. واتهم لوكاشينكو الغرب بالتدخل المباشر في الوضع في الجمهورية، وأشار إلى أن أعمال الشغب موجهة من قبل الولايات المتحدة، وأن الأوروبيين "يلعبون" معهم.
فرضت الدول الغربية تدريجيا عقوبات على المسؤولين والشركات والصناعات البيلاروسية، متهمة مينسك بانتهاكات الانتخابات وانتهاكات حقوق الإنسان.
البرلمان الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
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