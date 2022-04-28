https://arabic.sputniknews.com/20220428/محكمة-إيطالية-تسمية-الطفل-باسم-الأب-بشكل-تلقائي-أمر-غير-قانوني-1061715286.html
محكمة إيطالية: تسمية الطفل باسم الأب بشكل تلقائي "أمر غير قانوني"
محكمة إيطالية: تسمية الطفل باسم الأب بشكل تلقائي "أمر غير قانوني"
قضت المحكمة الدستورية في إيطاليا، اليوم الخميس، بأن المعايير التي تنص على إسناد الأبناء اسم الأب بشكل تلقائي هو "أمر غير قانوني". 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T18:05+0000
2022-04-28T18:05+0000
2022-04-28T18:05+0000
إيطاليا
منوعات
مجتمع
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واحتفت صحيفة "لا ريبوبليكا" التي نشرت الخبر بقرار المحكمة، مشيرة إلى أن هذا القرار هو "المنتظر منذ عقود"، حيث منح المرأة الإيطالية "حقا تاريخيا".وأضافت "وبالتالي حسب قرار المحكمة، من الآن فصاعدًا، سيطبق معايرا جديدا على النحو التالي: يأخذ الطفل اسم كلا الوالدين بالترتيب الذي يختارانه، ما لم يقرروا بالاتفاق المتبادل استخدام اسم واحد فقط من الاسمين".وأوضحت الصحيفة أنه إذا لم يتوصل الوالدان إلى اتفاق حول ترتيب إسناد الأسماء فيسترك الأمر للقضاة، بحسب القرار الجديد.يذكر أن القضاء الإيطالي قبل في العام 2016 إمكانية أن يحمل الطفل اسمي كلا الوالدين، لكن الأمر بقي اختياريا للعائلات.
إيطاليا
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيطاليا, منوعات, مجتمع
محكمة إيطالية: تسمية الطفل باسم الأب بشكل تلقائي "أمر غير قانوني"
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قضت المحكمة الدستورية في إيطاليا، اليوم الخميس، بأن المعايير التي تنص على إسناد الأبناء اسم الأب بشكل تلقائي هو "أمر غير قانوني".
واحتفت صحيفة "لا ريبوبليكا"
التي نشرت الخبر بقرار المحكمة، مشيرة إلى أن هذا القرار هو "المنتظر منذ عقود"، حيث منح المرأة الإيطالية "حقا تاريخيا".
وقالت الصحيفة إن قرار المحكمة نص على أن جميع القواعد التي تعطي تلقائيا اسم الأب فقط للأطفال غير شرعية.
وأضافت "وبالتالي حسب قرار المحكمة، من الآن فصاعدًا، سيطبق معايرا جديدا على النحو التالي: يأخذ الطفل اسم كلا الوالدين بالترتيب الذي يختارانه، ما لم يقرروا بالاتفاق المتبادل استخدام اسم واحد فقط من الاسمين".
وأوضحت الصحيفة أنه إذا لم يتوصل الوالدان إلى اتفاق حول ترتيب إسناد الأسماء فيسترك الأمر للقضاة، بحسب القرار الجديد.
يذكر أن القضاء الإيطالي قبل في العام 2016 إمكانية أن يحمل الطفل اسمي كلا الوالدين، لكن الأمر بقي اختياريا للعائلات.