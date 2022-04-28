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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220428/مدير-عام-وكالة-الطاقة-الذرية-الوضع-بمفاعل-زابوروجيه-النووي-مخيف-1061705850.html
مدير عام وكالة الطاقة الذرية: الوضع بمفاعل زابوروجيه النووي مخيف
مدير عام وكالة الطاقة الذرية: الوضع بمفاعل زابوروجيه النووي مخيف
أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن الوضع بمفاعل زابوروجيه النووي مثير للقلق والمخاوف، موضحا أن هناك العديد من المنشآت النووية لا تزال... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T13:43+0000
2022-04-28T13:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
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القاهرة - سبوتنيك. وقال غروسي، في مؤتمر صحفي عن زيارته لمفاعل تشرنوبل، اليوم الخميس، إن "الوضع مثير للمخاوف في مفاعل زابوروجيه النووي".وأوضح مدير عام الوكالة الدولية أن هناك تخوفات فيما يتعلق الأمر بالمنشآت النووية في أوكرانيا، مرجعا السبب إلى أنها لا تزال تحت "السيطرة الروسية"، على حد تعبيره.وتابع غروسي: "الأوكرانيون لا يتحكمون في الوضع هناك"، متابعا "الأمر يتعلق بالسياسة وأود أن أتحدث حول ذلك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".واختتم مدير الوكالة الدولية أن المشاورات مستمرة مع أوكرانيا وروسيا، معلنا أنه سيلتقي خلال أيام بنظرائه الروس.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/أوكرانيا-تبلغ-عن-حريق-قرب-منطقة-تشيرنوبل-المحظورة-1060534512.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية

مدير عام وكالة الطاقة الذرية: الوضع بمفاعل زابوروجيه النووي مخيف

13:43 GMT 28.04.2022
© AFP 2022 / JOE KLAMARالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فينا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فينا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© AFP 2022 / JOE KLAMAR
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أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن الوضع بمفاعل زابوروجيه النووي مثير للقلق والمخاوف، موضحا أن هناك العديد من المنشآت النووية لا تزال تحت السيطرة الروسية، وأن الأوكرانيين لا يتحكمون بها.
القاهرة - سبوتنيك. وقال غروسي، في مؤتمر صحفي عن زيارته لمفاعل تشرنوبل، اليوم الخميس، إن "الوضع مثير للمخاوف في مفاعل زابوروجيه النووي".
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وأوضح مدير عام الوكالة الدولية أن هناك تخوفات فيما يتعلق الأمر بالمنشآت النووية في أوكرانيا، مرجعا السبب إلى أنها لا تزال تحت "السيطرة الروسية"، على حد تعبيره.
وتابع غروسي: "الأوكرانيون لا يتحكمون في الوضع هناك"، متابعا "الأمر يتعلق بالسياسة وأود أن أتحدث حول ذلك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".
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واختتم مدير الوكالة الدولية أن المشاورات مستمرة مع أوكرانيا وروسيا، معلنا أنه سيلتقي خلال أيام بنظرائه الروس.
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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