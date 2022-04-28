https://arabic.sputniknews.com/20220428/مدير-عام-وكالة-الطاقة-الذرية-الوضع-بمفاعل-زابوروجيه-النووي-مخيف-1061705850.html

مدير عام وكالة الطاقة الذرية: الوضع بمفاعل زابوروجيه النووي مخيف

مدير عام وكالة الطاقة الذرية: الوضع بمفاعل زابوروجيه النووي مخيف

أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن الوضع بمفاعل زابوروجيه النووي مثير للقلق والمخاوف، موضحا أن هناك العديد من المنشآت النووية لا تزال... 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T13:43+0000

2022-04-28T13:43+0000

2022-04-28T13:43+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

روسيا

أخبار أوكرانيا

جمهورية لوغانسك الشعبية

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القاهرة - سبوتنيك. وقال غروسي، في مؤتمر صحفي عن زيارته لمفاعل تشرنوبل، اليوم الخميس، إن "الوضع مثير للمخاوف في مفاعل زابوروجيه النووي".وأوضح مدير عام الوكالة الدولية أن هناك تخوفات فيما يتعلق الأمر بالمنشآت النووية في أوكرانيا، مرجعا السبب إلى أنها لا تزال تحت "السيطرة الروسية"، على حد تعبيره.وتابع غروسي: "الأوكرانيون لا يتحكمون في الوضع هناك"، متابعا "الأمر يتعلق بالسياسة وأود أن أتحدث حول ذلك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".واختتم مدير الوكالة الدولية أن المشاورات مستمرة مع أوكرانيا وروسيا، معلنا أنه سيلتقي خلال أيام بنظرائه الروس.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.

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