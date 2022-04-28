https://arabic.sputniknews.com/20220428/مراسل-سبوتنيك-الصواريخ-التي-أصابت-خيرسون-أطلقت-من-نيكولاييف-1061687822.html
مراسل "سبوتنيك": الصواريخ التي أصابت خيرسون أطلقت من نيكولاييف
مراسل "سبوتنيك": الصواريخ التي أصابت خيرسون أطلقت من نيكولاييف
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن صواريخ "توشكا يو" التي أصابت مدينة خيرسون الأوكرانية أطلقت من منطقة نيكولاييف، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T00:13+0000
2022-04-28T00:13+0000
2022-04-28T00:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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خيرسون - سبوتنيك. في وقت سابق، ذكر مراسل "سبوتنيك" أن مركز خيرسون، ليس بعيدا عن مركز التلفزيون، تعرض للهجوم من مواقع القوات الأوكرانية بصواريخ توشكا يو وأوراغان.وقال مصدر أمني روسي لـ"سبوتنيك" إن القوات الأوكرانية أطلقت ثلاثة صواريخ توشكا يو على خيرسون، تم إسقاط اثنين منها.وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/الجيش-الروسي-يكتشف-قاعدة-عسكرية-للتنظيمات-القومية-المتطرفة-في-خيرسون-1061508841.html
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أخبار أوكرانيا
مراسل "سبوتنيك": الصواريخ التي أصابت خيرسون أطلقت من نيكولاييف
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن صواريخ "توشكا يو" التي أصابت مدينة خيرسون الأوكرانية أطلقت من منطقة نيكولاييف، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.
خيرسون - سبوتنيك
. في وقت سابق، ذكر مراسل "سبوتنيك" أن مركز خيرسون، ليس بعيدا عن مركز التلفزيون، تعرض للهجوم من مواقع القوات الأوكرانية بصواريخ توشكا يو وأوراغان.
وقال مصدر أمني روسي لـ"سبوتنيك" إن القوات الأوكرانية أطلقت ثلاثة صواريخ توشكا يو على خيرسون، تم إسقاط اثنين منها.
وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة
في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.