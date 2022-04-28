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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220428/مراسل-سبوتنيك-الصواريخ-التي-أصابت-خيرسون-أطلقت-من-نيكولاييف-1061687822.html
مراسل "سبوتنيك": الصواريخ التي أصابت خيرسون أطلقت من نيكولاييف
مراسل "سبوتنيك": الصواريخ التي أصابت خيرسون أطلقت من نيكولاييف
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن صواريخ "توشكا يو" التي أصابت مدينة خيرسون الأوكرانية أطلقت من منطقة نيكولاييف، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T00:13+0000
2022-04-28T00:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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خيرسون - سبوتنيك. في وقت سابق، ذكر مراسل "سبوتنيك" أن مركز خيرسون، ليس بعيدا عن مركز التلفزيون، تعرض للهجوم من مواقع القوات الأوكرانية بصواريخ توشكا يو وأوراغان.وقال مصدر أمني روسي لـ"سبوتنيك" إن القوات الأوكرانية أطلقت ثلاثة صواريخ توشكا يو على خيرسون، تم إسقاط اثنين منها.وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/الجيش-الروسي-يكتشف-قاعدة-عسكرية-للتنظيمات-القومية-المتطرفة-في-خيرسون-1061508841.html
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أخبار أوكرانيا

مراسل "سبوتنيك": الصواريخ التي أصابت خيرسون أطلقت من نيكولاييف

00:13 GMT 28.04.2022
© Sputnik . РИА Новостиجسر فوق نهر دنيبر في ريف خيرسون
جسر فوق نهر دنيبر في ريف خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© Sputnik . РИА Новости
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن صواريخ "توشكا يو" التي أصابت مدينة خيرسون الأوكرانية أطلقت من منطقة نيكولاييف، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.
خيرسون - سبوتنيك. في وقت سابق، ذكر مراسل "سبوتنيك" أن مركز خيرسون، ليس بعيدا عن مركز التلفزيون، تعرض للهجوم من مواقع القوات الأوكرانية بصواريخ توشكا يو وأوراغان.
منطقة ليفوبيريجني في ماريوبول، بعد إنسحاب القوات المسلحة الاوكرانية، أوكرانيا 21 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الجيش الروسي يكتشف قاعدة عسكرية للتنظيمات القومية المتطرفة في خيرسون
23 أبريل, 05:55 GMT
وقال مصدر أمني روسي لـ"سبوتنيك" إن القوات الأوكرانية أطلقت ثلاثة صواريخ توشكا يو على خيرسون، تم إسقاط اثنين منها.
وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
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