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مسبار الأمل الإماراتي يرصد ظاهرة جديدة على المريخ
مسبار الأمل الإماراتي يرصد ظاهرة جديدة على المريخ
رصد مسبار "الأمل"، الذي أطلقته الإمارات لاستكشاف كوكب المريخ، نوعا جديدا من الشفق المنفصل، يمكن أن يفتح آفاقا جديدة للتعرف على بيئة المريخ. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T10:29+0000
2022-04-28T10:29+0000
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كوكب المريخ
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ذكرت ذلك صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الظاهرة الجديدة تم ترصدها باستخدام أمواج طولها "130.4 نانومتر".ورصد المسبار الفضائي نشاط لإلكترونات مصدرها الرياح الشمسية، تصطدم بالجزيئات والذرات في الغلاف الجوي المريخ.ولفتت الصحيفة إلى أن الشفق المنفصل عبارة عن ظاهرة طبيعية تتكون من خطوط طولية تنتج عن انبعاثات إلكترونية في الغلاف الجوي للكوكب وتمتد لآلاف الكيلومترات بين الجانبين المضيء والمظلم.وأوضحت الصحيفة أنه تم التقاط هذه الصور في الوقت الذي تعرض فيه المريخ لعاصفة شمسية، مشيرة إلى أنه من أكثر الصورة وضوحا، التي أرسلها المسبار من هذا الكوكب حتى الآن.
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منوعات, كوكب المريخ

مسبار الأمل الإماراتي يرصد ظاهرة جديدة على المريخ

10:29 GMT 28.04.2022
© AFP 2022 / Giuseppe Cacaceإطلاق مسبار الأمل، في أول مهمة عربية إلى المريخ، الإمارات العربية المتحدة، 20 يوليو 2020
إطلاق مسبار الأمل، في أول مهمة عربية إلى المريخ، الإمارات العربية المتحدة، 20 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
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رصد مسبار "الأمل"، الذي أطلقته الإمارات لاستكشاف كوكب المريخ، نوعا جديدا من الشفق المنفصل، يمكن أن يفتح آفاقا جديدة للتعرف على بيئة المريخ.
ذكرت ذلك صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الظاهرة الجديدة تم ترصدها باستخدام أمواج طولها "130.4 نانومتر".
ورصد المسبار الفضائي نشاط لإلكترونات مصدرها الرياح الشمسية، تصطدم بالجزيئات والذرات في الغلاف الجوي المريخ.
العرب إلى المريخ - لحظة إعلان وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، دبي، الإمارات العربية المتحدة 9 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
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ولفتت الصحيفة إلى أن الشفق المنفصل عبارة عن ظاهرة طبيعية تتكون من خطوط طولية تنتج عن انبعاثات إلكترونية في الغلاف الجوي للكوكب وتمتد لآلاف الكيلومترات بين الجانبين المضيء والمظلم.
إطلاق مسبار الأمل، في أول مهمة عربية إلى المريخ، الإمارات العربية المتحدة، 20 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
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وأوضحت الصحيفة أنه تم التقاط هذه الصور في الوقت الذي تعرض فيه المريخ لعاصفة شمسية، مشيرة إلى أنه من أكثر الصورة وضوحا، التي أرسلها المسبار من هذا الكوكب حتى الآن.
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