https://arabic.sputniknews.com/20220428/مسبار-الأمل-الإماراتي-يرصد-ظاهرة-جديدة-على-المريخ-1061698188.html
مسبار الأمل الإماراتي يرصد ظاهرة جديدة على المريخ
مسبار الأمل الإماراتي يرصد ظاهرة جديدة على المريخ
رصد مسبار "الأمل"، الذي أطلقته الإمارات لاستكشاف كوكب المريخ، نوعا جديدا من الشفق المنفصل، يمكن أن يفتح آفاقا جديدة للتعرف على بيئة المريخ. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T10:29+0000
2022-04-28T10:29+0000
2022-04-28T10:29+0000
منوعات
كوكب المريخ
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ذكرت ذلك صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الظاهرة الجديدة تم ترصدها باستخدام أمواج طولها "130.4 نانومتر".ورصد المسبار الفضائي نشاط لإلكترونات مصدرها الرياح الشمسية، تصطدم بالجزيئات والذرات في الغلاف الجوي المريخ.ولفتت الصحيفة إلى أن الشفق المنفصل عبارة عن ظاهرة طبيعية تتكون من خطوط طولية تنتج عن انبعاثات إلكترونية في الغلاف الجوي للكوكب وتمتد لآلاف الكيلومترات بين الجانبين المضيء والمظلم.وأوضحت الصحيفة أنه تم التقاط هذه الصور في الوقت الذي تعرض فيه المريخ لعاصفة شمسية، مشيرة إلى أنه من أكثر الصورة وضوحا، التي أرسلها المسبار من هذا الكوكب حتى الآن.
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https://arabic.sputniknews.com/20220308/مسبار-الأمل-الإماراتي-يرصد-عاصفة-ترابية-ضخمة-على-المريخ-1059608282.html
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منوعات, كوكب المريخ
مسبار الأمل الإماراتي يرصد ظاهرة جديدة على المريخ
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رصد مسبار "الأمل"، الذي أطلقته الإمارات لاستكشاف كوكب المريخ، نوعا جديدا من الشفق المنفصل، يمكن أن يفتح آفاقا جديدة للتعرف على بيئة المريخ.
ذكرت ذلك صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الظاهرة
الجديدة تم ترصدها باستخدام أمواج طولها "130.4 نانومتر".
ورصد المسبار الفضائي نشاط لإلكترونات مصدرها الرياح الشمسية، تصطدم بالجزيئات والذرات في الغلاف الجوي المريخ
.
ولفتت الصحيفة إلى أن الشفق المنفصل عبارة عن ظاهرة طبيعية
تتكون من خطوط طولية تنتج عن انبعاثات إلكترونية في الغلاف الجوي للكوكب وتمتد لآلاف الكيلومترات بين الجانبين المضيء والمظلم.
وأوضحت الصحيفة أنه تم التقاط هذه الصور في الوقت الذي تعرض فيه المريخ
لعاصفة شمسية، مشيرة إلى أنه من أكثر الصورة وضوحا، التي أرسلها المسبار من هذا الكوكب حتى الآن.