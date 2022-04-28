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مستشار عون: هناك هجمة سياسية واضحة ضد رئيس الجمهورية لتأزيم الأوضاع في لبنان
مستشار عون: هناك هجمة سياسية واضحة ضد رئيس الجمهورية لتأزيم الأوضاع في لبنان
قال الرئيس ميشال عون، خلال استقباله المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لبنان، يوم الأربعاء الماضي، "إن هناك تقارير من قبل إخصائيين محليين ودوليين تشير إلى... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T15:08+0000
2022-04-28T15:08+0000
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مستشار عون: هناك هجمة سياسية واضحة ضد رئيس الجمهورية بتأزيم الأوضاع في لبنان
مستشار عون: هناك هجمة سياسية واضحة ضد رئيس الجمهورية بتأزيم الأوضاع في لبنان
يقول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية أمل أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:وأشار أبو زيد إلى أن :التفاصيل في الملف الصوتي...
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عماد الطفيلي
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راديو, نافذة على لبنان, аудио

مستشار عون: هناك هجمة سياسية واضحة ضد رئيس الجمهورية لتأزيم الأوضاع في لبنان

15:08 GMT 28.04.2022
مستشار عون: هناك هجمة سياسية واضحة ضد رئيس الجمهورية بتأزيم الأوضاع في لبنان
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عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
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قال الرئيس ميشال عون، خلال استقباله المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لبنان، يوم الأربعاء الماضي، "إن هناك تقارير من قبل إخصائيين محليين ودوليين تشير إلى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع في لبنان، ومنها من هو في موقع السلطة".
يقول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية أمل أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"من المؤكد أن لدى فخامة الرئيس ميشال عون معلومات واضحة ومهمة، تأتيه من مصادر ومؤسسات أمنية في البلد، وكذلك من مصادر السفارات اللبنانية في الخارج، ومن علاقات لبنان مع الدول الخارجية، كل هذه تؤشر إلى محاولات لتأزيم الوضع قبل الانتخابات، التي من المفترض أن تحصل في 15 مايو/أيار القادم".
وأشار أبو زيد إلى أن :

"الهدف واضح، وهناك هجمة سياسية واضحة المعالم، توجهت ضد فخامة رئيس الجمهورية، والتيار الوطني الحر، من أجل تخفيف وهج وحضور التيار في المجلس النيابي الجديد، لأنه سيؤسس لمرحلة سياسية جديدة في لبنان، وبعض المتضررين من هذا الموضوع يحاولون عمل نوع من نشاطات ومحاولات لدفع الوضع إلى التأزم اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وحتى ماليا، وهذا ما أشار إليه فخامة الرئيس".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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