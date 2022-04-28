https://arabic.sputniknews.com/20220428/مصرع-مدني-إثر-قصف-القوات-الأوكرانية-جمهورية-دونيتسك-1061699809.html

مصرع مدني إثر قصف القوات الأوكرانية جمهورية دونيتسك

مصرع مدني إثر قصف القوات الأوكرانية جمهورية دونيتسك

أكدت قيادة الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، مقتل مدني في مدينة ياسينوفاتايا نتيجة قصف القوات الأوكرانية. 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T10:57+0000

2022-04-28T10:57+0000

2022-04-28T10:57+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار جمهورية دونيتسك

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وقالت القيادة على "تيلغرام": "نتيجة القصف من مواقع المسلحين الأوكرانيين على مدينة ياسينوفاتايا على طول شارع بيونيرسكا، لقي رجل مصرعه".وقصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك 20 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت حوالي 200 قذيفة من عيارات مختلفة، وفقا لمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار.وجاء في بيان المكتب: "خلال اليوم الماضي، أبلغت البعثة عن 20 حادثة قصف من قبل التشكيلات المسلحة لأوكرانيا تجاه دونيتسك، واستخدم العدو صواريخ "غراد"، ومدفعية 122 ملم، ومدافع هاون 120 ملم ومدافع هاون 120 ملم و82 ملم وآر بي جي والمدافع الرشاشة ذات العيار الكبير والأسلحة الصغيرة".تعرضت 9 مناطق سكنية في الجمهورية لقصف القوات الأوكرانية وتحديدا في مقاطعات بتروفسكي وكويبيشيفسكي، وجورلوفكا، وزايتسيفو، وجولموفسكي، وزيليزنايا بالكا، وترويتسكوي، وياسينوفاتايا، وياسنوي، وإلينوفكا.ووفقا للمكتب التمثيلي، أصيب مدني بجروح نتيجة القصف، وتضرر 14 منزلا وأربعة مرافق للبنية التحتية المدنية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها في نزع السلاح من أوكرانيا والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، وحماية مواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

https://arabic.sputniknews.com/20220427/بيان-مقتل-85-مدنيا-منذ-بدء-التصعيد-الأوكراني-تجاه-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-في-17-فبراير-1061658246.html

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