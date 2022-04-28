https://arabic.sputniknews.com/20220428/مقتل-9-أشخاص-وإصابة-13-آخرين-في-انفجارين-بمدينة-مزار-شريف-شمالي-أفغانستان-1061717961.html

مقتل 9 أشخاص وإصابة 13 آخرين في انفجارين بمدينة مزار شريف شمالي أفغانستان

مقتل 9 أشخاص وإصابة 13 آخرين في انفجارين بمدينة مزار شريف شمالي أفغانستان

قُتل 9 أشخاص وأصيب 13 آخرون في انفجارين وقعا بمدينة مزار شريف، عاصمة ولاية بلخ شمالي أفغانستان. 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T19:48+0000

2022-04-28T19:48+0000

2022-04-28T19:48+0000

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وحسب موقع "abcnews"، قال المتحدث المتحدث باسم قائد طالبان في مزار الشريف محمد آصف وزيري، إن الانفجارات استهدفت سيارتين منفصلتين بفاصل دقائق عن بعضهما البعض. ولم يذكر المتحدث مزيدا من التفاصيل.وطوقت قوات طالبان المنطقة لمعرفة ملابسات الحادث ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.وكان انفجار استهدف مسجدًا بمدينة مزار شريف، الخميس الماضي، قد أسفر عن مقتل 40 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 100 آخرين، فيما أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) مسؤوليته عن الهجوم.وجاء تفجير المسجد في مزار شريف بعد نحو يومين من وقوع تفجيرات استهدفت مدرستين غربي العاصمة الأفغانية كابول، وأدت إلى مقتل أكثر من 20 طالبًا، وإصابة نحو 40 آخرين.ومنذ انسحاب القوات الأمريكية وسيطرة حركة طالبان [منظمة خاضعة لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] على السلطة، منتصف آب/أغسطس 2021، شهدت البلاد عدة هجمات وتفجيرات على مساجد وأماكن حيوية أخرى.ووقع الهجوم الأعنف، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث تعرض مسجد للشيعة في مدينة قندوز الأفغانية، إلى هجوم إرهابي تبناه تنظيم "داعش"؛ أسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 140 آخرين.وتسلط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة التي شكلتها حركة طالبان لإدارة شؤون البلاد، ما دفعها لتدشين حملة أمنية لملاحقة عناصر داعش؛ كما تعهدت بمحاربة التنظيم، ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.

https://arabic.sputniknews.com/20220424/مقتل-مسؤول-بطالبان-وحارسه-وإصابة-8-إثر-انفجار-استهدف-مركبته-في-أفغانستان-1061547846.html

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أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, العالم, أخبار العالم الآن