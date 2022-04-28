https://arabic.sputniknews.com/20220428/منتج-بطلوع-الروح-لم-نتحدث-عن-أزمة-الخطف-حتى-لا-نفسد-خطط-الإفراج-1061697480.html

منتج "بطلوع الروح": لم نتحدث عن أزمة الخطف حتى لا نفسد خطط الإفراج

منتج "بطلوع الروح": لم نتحدث عن أزمة الخطف حتى لا نفسد خطط الإفراج

أجرى صادق الصباح منتج مسلسل "بطلوع الروح" مداخلة مع الإعلامي المصري شريف عامر، في برنامجه "يحدث في مصر" المذاع على شاشة "إم بي سي مصر"، تناول خلالها تفاصيل... 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T09:56+0000

2022-04-28T09:56+0000

2022-04-28T09:56+0000

مجتمع

أخبار الفنانين في مصر

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وتوجه صادق الصباح بالشكر للأجهزة الأمنية اللبنانية وكذلك المصرية على متابعتها الحثيثة للأزمة، مؤكدا أن المحاسب صادق روللي عاد بالسلامة.وتابع قائلا إنه كان مطمئنا منذ اليوم الثاني من الخطف، لأن أجهزة الأمن اللبنانية، طمأنته وأخبروه بأنها ترصد المكان الذي يتواجد فيه.وطلبت أجهزة الأمن اللبنانية من الصباح عدم الحديث عن أزمة الخطف، مبررة ذلك بالحفاظ على الخطط الأمنية حتى تم الإفراج.في السياق ذاته، لفت الصباح إلى أن السفير المصري في لبنان التقى صادق روللي بعد الإفراج عنه من قبل خاطفيه، وعرض عليه أن يغادر إلى مصر فور الإفراج عنه، إلا أن صادق روللي رفض وقال له "سأبقي مع الزملاء وسأعود بعد انتهاء التصوير".أعلن الجيش اللبناني، أمس الأربعاء، تحرير أحد أفراد طاقم مسلسل مصري، الذي تم اختطافه في 16 أبريل/نيسان الجاري في منطقة الطيبة في بعلبك أثناء التصوير.وحسب بيان قيادة الجيش اللبناني، فقد تم تحرير المواطن المصري صادق رولي صادق جبرائيل، بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة.وأوضح البيان أن دورية من مديرية المخابرات تمكنت من خلال عملية خاصة في منطقة إيعات - بعلبك من تحرير المخطوف.وكانت الشركة المنتجة لمسلسل "بطلوع الروح" قد أعلنت، في وقت سابق، عن تمكن الأجهزة الأمنية اللبنانية من الإفراج عن صادق، مشيرة إلى أنه بصحة جيدة.ووجهت الشركة المنتجة بكل أفرادها وطاقمها في لبنان ومصر وكل الوطن العربي الشكر للأجهزة الأمنية والحكومة اللبنانية على الجهود القصوى التي بذلتها.

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مجتمع, أخبار الفنانين في مصر