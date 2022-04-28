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"موديرنا" تطلب ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح كورونا مخصص للأطفال دون سن 6 سنوات
"موديرنا" تطلب ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح كورونا مخصص للأطفال دون سن 6 سنوات
قالت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "موديرنا"، اليوم الخميس، إنها قدمت طلبا للحصول على تصريح استخدام طارئ في الولايات المتحدة للقاح مضاد لفيروس كورونا مخصص... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T12:17+0000
2022-04-28T12:18+0000
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وأوضحت "فرانس برس" أن الأطفال دون سن السادسة هم الفئة العمرية الوحيدة التي لم تحصل بعد على لقاح كوفيد-19 في الولايات المتحدة ومعظم البلدان.وأظهرت دراسة حديثة، في مارس/آذار الماضي، أن لقاح شركة "فايزر" الأمريكية المضاد لمرض "كوفيد 19" يوفر حماية قليلة جدا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاما في موجة عدوى "أوميكرون".ووجدت وزارة الصحة بولاية نيويورك أن فعالية اللقاح ضد عدوى كوفيد تراجعت من 68% إلى 12% للأطفال في تلك الفئة العمرية خلال طفرة إصابات "أوميكرون" في الفترة من 13 ديسمبر/ كانون الأول إلى 24 يناير/ كانون الثاني.كما أظهرت جهود الخبراء في نيويورك أن قدرة اللقاح على الحماية من الاستشفاء (الاضطرار إلى العلاج داخل المستشفيات) انخفضت من 100% إلى 48% خلال نفس الفترة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".
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"موديرنا" تطلب ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح كورونا مخصص للأطفال دون سن 6 سنوات

12:17 GMT 28.04.2022 (تم التحديث: 12:18 GMT 28.04.2022)
© DADO RUVICلقاح موديرنا
لقاح موديرنا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© DADO RUVIC
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قالت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "موديرنا"، اليوم الخميس، إنها قدمت طلبا للحصول على تصريح استخدام طارئ في الولايات المتحدة للقاح مضاد لفيروس كورونا مخصص للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وست سنوات.
وأوضحت "فرانس برس" أن الأطفال دون سن السادسة هم الفئة العمرية الوحيدة التي لم تحصل بعد على لقاح كوفيد-19 في الولايات المتحدة ومعظم البلدان.
وأظهرت دراسة حديثة، في مارس/آذار الماضي، أن لقاح شركة "فايزر" الأمريكية المضاد لمرض "كوفيد 19" يوفر حماية قليلة جدا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاما في موجة عدوى "أوميكرون".
ووجدت وزارة الصحة بولاية نيويورك أن فعالية اللقاح ضد عدوى كوفيد تراجعت من 68% إلى 12% للأطفال في تلك الفئة العمرية خلال طفرة إصابات "أوميكرون" في الفترة من 13 ديسمبر/ كانون الأول إلى 24 يناير/ كانون الثاني.
كما أظهرت جهود الخبراء في نيويورك أن قدرة اللقاح على الحماية من الاستشفاء (الاضطرار إلى العلاج داخل المستشفيات) انخفضت من 100% إلى 48% خلال نفس الفترة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".
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