https://arabic.sputniknews.com/20220428/ميدفيديف-موافقة-الألمان-على-توريد-الأسلحة-الثقيلة-لكييف-تشبه-تصرفات-أسلافهم-في-القرن-الماضي-1061711071.html
ميدفيديف: موافقة الألمان على توريد الأسلحة الثقيلة لكييف تشبه تصرفات أسلافهم في القرن الماضي
ميدفيديف: موافقة الألمان على توريد الأسلحة الثقيلة لكييف تشبه تصرفات أسلافهم في القرن الماضي
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، إن موافقة المشرعين الألمان على توريد الأسلحة الثقيلة إلى نظام كييف تشبه تصرفات أسلافهم، الذين جلسوا في... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T15:15+0000
2022-04-28T15:15+0000
2022-04-28T15:15+0000
روسيا
العالم
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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كتب ميدفيديف في قناته على تليغرام: "وافق البوندستاغ على توريد الأسلحة الثقيلة لنظام زيلينسكي. على ما يبدو، يطارد المشرعون الألمان أمجاد أسلافهم، الذين جلسوا في البرلمان الألماني تحت اسم مختلف في القرن الماضي".وتابع: "هذا أمر محزن للبرلمان. ينتهي هذا الأمر بحزن".أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الخميس، أن البرلمان الألماني (البوندستاغ) صوت بالأغلبية على قرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة.وذكر القناة الأولى الألمانية أن التصويت على قرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة جاء بعد عرض ومداخلات للعديد من النواب والوزراء المختصين بالقضية وأبرزهم وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت.وأشارت القناة إلى أن 586 نائبا صوتوا لصالح القرار المتخذ مقابل اعتراض 100 نائب وامتناع سبعة نواب عن التصويت على القرار بشكل عام,.وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبرخت، قد أعلنت يوم أمس الأربعاء، عن وجود عجز كبير في تجهيزات قوات بلادها المسلحة "البوندسفير".وقالت لامبرخت في كلمة أمام البرلمان الألماني "البوندستاغ" إنه "على سبيل المثال، لدينا على الورق 350 مركبة قتال مشاة من طراز بوما. لكن في الواقع، 150 منها فقط مستعدة بالفعل للقتال، فقط 150!"، مضيفة: "يمكننا القول إن إمكاناتنا محدودة حيث لا يختلف الأمر بالنسبة للمروحية الهجومية من طراز "تايغر"، لدينا فقط 9 من أصل 51 طائرة يمكنها الإقلاع".في السياق نفسه، كشفت صحيفة "Das Erste" الألمانية في وقت سابق عن اتفاق بين الدول الغربية على توسيع توريد الأسلحة لأوكرانيا خلال اجتماع لوزراء الدفاع في قاعدة رامشتاين بألمانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/البرلمان-الألماني-يصوت-بالأغلبية-على-قرار-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-الثقيلة-1061696927.html
https://arabic.sputniknews.com/20220428/وزيرة-الدفاع-الألمانية-ليس-لدينا-ما-نسلمه-لأوكرانيا-1061696715.html
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روسيا, العالم
ميدفيديف: موافقة الألمان على توريد الأسلحة الثقيلة لكييف تشبه تصرفات أسلافهم في القرن الماضي
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، إن موافقة المشرعين الألمان على توريد الأسلحة الثقيلة إلى نظام كييف تشبه تصرفات أسلافهم، الذين جلسوا في البرلمان الألماني في القرن الماضي.
كتب ميدفيديف في قناته على تليغرام: "وافق البوندستاغ على توريد الأسلحة الثقيلة لنظام زيلينسكي. على ما يبدو، يطارد المشرعون الألمان أمجاد أسلافهم، الذين جلسوا في البرلمان الألماني تحت اسم مختلف في القرن الماضي".
وتابع: "هذا أمر محزن للبرلمان. ينتهي هذا الأمر بحزن".
أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الخميس، أن البرلمان الألماني (البوندستاغ) صوت بالأغلبية على قرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة.
وذكر القناة الأولى الألمانية أن التصويت على قرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة جاء بعد عرض ومداخلات للعديد من النواب والوزراء المختصين بالقضية وأبرزهم وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت.
وأشارت القناة إلى أن 586 نائبا صوتوا لصالح القرار المتخذ مقابل اعتراض 100 نائب وامتناع سبعة نواب عن التصويت على القرار بشكل عام,.
وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبرخت، قد أعلنت يوم أمس الأربعاء
، عن وجود عجز كبير في تجهيزات قوات بلادها المسلحة "البوندسفير".
وقالت لامبرخت في كلمة أمام البرلمان الألماني "البوندستاغ" إنه "على سبيل المثال، لدينا على الورق 350 مركبة قتال مشاة من طراز بوما. لكن في الواقع، 150 منها فقط مستعدة بالفعل للقتال، فقط 150!"، مضيفة: "يمكننا القول إن إمكاناتنا محدودة حيث لا يختلف الأمر بالنسبة للمروحية الهجومية من طراز "تايغر"، لدينا فقط 9 من أصل 51 طائرة يمكنها الإقلاع".
في السياق نفسه، كشفت صحيفة "Das Erste" الألمانية
في وقت سابق عن اتفاق بين الدول الغربية على توسيع توريد الأسلحة لأوكرانيا خلال اجتماع لوزراء الدفاع في قاعدة رامشتاين بألمانيا.