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نائب أوكراني: مساعدو زيلينسكي حصلوا على الجنسية البريطانية لضمان أمنهم
نائب أوكراني: مساعدو زيلينسكي حصلوا على الجنسية البريطانية لضمان أمنهم
كشف النائب السابق في البرلمان الأوكراني، إيليا كيفا، أن ممثلي ومساعدي الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حصلوا على الجنسية البريطانية كضمانة أمنية. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T09:59+0000
2022-04-28T09:59+0000
روسيا
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وكتب كيفا على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": "حصل مساعدو الرئيس زيلينسكي وعائلاتهم على الجنسية البريطانية كضمان لأمنهم من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون".وقام رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم السبت، 9 أبريل/ نيسان الجاري، بزيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، لمقابلة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.‏ونشر جونسون عبر حسابه في "تويتر" صورة من لقائه بزيلينسكي، وكتب معها: "التقيت اليوم صديقي الرئيس زيلينسكي، في كييف كإظهار لدعمنا الثابت لشعب أوكرانيا".وتابع: بريطانيا تضع حزمة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية لزيلينسكي، والتي هي شهادة على التزامها في كفاح بلاده ضد العملية العسكرية الروسية.واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.وفي 19 نيسان/أبريل الجاري، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
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روسيا

نائب أوكراني: مساعدو زيلينسكي حصلوا على الجنسية البريطانية لضمان أمنهم

09:59 GMT 28.04.2022
© Пресс-служба премьер-министра Великобритании / الذهاب إلى بنك الصورزيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى كييف
زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© Пресс-служба премьер-министра Великобритании
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كشف النائب السابق في البرلمان الأوكراني، إيليا كيفا، أن ممثلي ومساعدي الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حصلوا على الجنسية البريطانية كضمانة أمنية.
وكتب كيفا على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": "حصل مساعدو الرئيس زيلينسكي وعائلاتهم على الجنسية البريطانية كضمان لأمنهم من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون".
وقام رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم السبت، 9 أبريل/ نيسان الجاري، بزيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، لمقابلة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.‏
ونشر جونسون عبر حسابه في "تويتر" صورة من لقائه بزيلينسكي، وكتب معها: "التقيت اليوم صديقي الرئيس زيلينسكي، في كييف كإظهار لدعمنا الثابت لشعب أوكرانيا".
وتابع: بريطانيا تضع حزمة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية لزيلينسكي، والتي هي شهادة على التزامها في كفاح بلاده ضد العملية العسكرية الروسية.
واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.
وفي 19 نيسان/أبريل الجاري، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
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