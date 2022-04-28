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نفي خبر وفاة وكيل اللاعبين مينو رايولا
نفي خبر وفاة وكيل اللاعبين مينو رايولا
نفى رئيس قسم التخدير والإنعاش في مستشفى سان رافاييل بمدينة ميلانو الإيطالية نبأة وفاة وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T13:23+0000
2022-04-28T13:23+0000
مجتمع
رياضة
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ونقلت شبكة تلفزيون "راي" الإيطالية عن ألبرتو زانغريلو، رئيس قسم التخدير والإنعاش بالمستشفى أن رايولا لا يزال على قيد الحياة وإن كانت حالته الصحية حرجة.يشار إلى أن وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا، كان له الفضل في العديد من أهم صفقات بيع اللاعبين، والتي أحدث تغيرات كبيرة في سوق الانتقالات على مدار الخمسة عشر عاما الماضية.وكانت وسائل الإعلام الإيطالية والعالمية قد تداولت على نطاق واسع نبأ وفاة رايولا بعد معاناة لفترة قصيرة من مرض لم يتم الكشف عن طبيعته حتى الآن.يشار إلى أن رايولا كان قد مر بوعكة صحية قصيرة في يناير/ كانون الثاني الماضي، أجرى على إثرها عملية جراحية دقيقة لمشاكل في الرئة، ثم ظلت حالته سرية.وكان مينو رايولا قد ولد في مدينة نوتشيرا إنفريوري جنوبي إيطاليا، ويقيم في مونت كارلو حيث ظهر مرارا يقود سيارة الرولز رويس المكشوفة.ويعتبر رايولا وكيلا للعديد من أشهر لاعبي العالم مثل هالاند، دي ليخت، دوناروما، بوجبا، فيراتي، إبراهيموفيتش، بالوتيلي، كين، إنسيني، مانولاس.وهاجم رايولا مؤخرا رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، قائلا إنه "يجب عليه تنظيم العلاقة مع وكلاء اللاعبين، لكنه لا يفعل"، واصفا قواعد الفيفا بالـ"مخزية".
سبوتنيك عربي
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مجتمع, رياضة

نفي خبر وفاة وكيل اللاعبين مينو رايولا

13:23 GMT 28.04.2022
© AFP 2022 / Paolo Mirandaأطباء مستشفى كريمونا، الذين يكافحون مرض "Covid-19" إيطاليا مارس 13 مارس 2020، كورونا
أطباء مستشفى كريمونا، الذين يكافحون مرض Covid-19 إيطاليا مارس 13 مارس 2020، كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© AFP 2022 / Paolo Miranda
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نفى رئيس قسم التخدير والإنعاش في مستشفى سان رافاييل بمدينة ميلانو الإيطالية نبأة وفاة وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا.
ونقلت شبكة تلفزيون "راي" الإيطالية عن ألبرتو زانغريلو، رئيس قسم التخدير والإنعاش بالمستشفى أن رايولا لا يزال على قيد الحياة وإن كانت حالته الصحية حرجة.
وأعرب زانغريلو عن استيائه من تلقيه كم هائل من المكالمات الهاتفية من صحفيين يتكهنون بموت رايولا، مؤكدا أن وكيل اللاعبين، البالغ من العمر 55 عاما "لا يزال يقاتل" من أجل البقاء على قيد الحياة.
يشار إلى أن وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا، كان له الفضل في العديد من أهم صفقات بيع اللاعبين، والتي أحدث تغيرات كبيرة في سوق الانتقالات على مدار الخمسة عشر عاما الماضية.
وكانت وسائل الإعلام الإيطالية والعالمية قد تداولت على نطاق واسع نبأ وفاة رايولا بعد معاناة لفترة قصيرة من مرض لم يتم الكشف عن طبيعته حتى الآن.
يشار إلى أن رايولا كان قد مر بوعكة صحية قصيرة في يناير/ كانون الثاني الماضي، أجرى على إثرها عملية جراحية دقيقة لمشاكل في الرئة، ثم ظلت حالته سرية.
وكان مينو رايولا قد ولد في مدينة نوتشيرا إنفريوري جنوبي إيطاليا، ويقيم في مونت كارلو حيث ظهر مرارا يقود سيارة الرولز رويس المكشوفة.
ويعتبر رايولا وكيلا للعديد من أشهر لاعبي العالم مثل هالاند، دي ليخت، دوناروما، بوجبا، فيراتي، إبراهيموفيتش، بالوتيلي، كين، إنسيني، مانولاس.
وهاجم رايولا مؤخرا رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، قائلا إنه "يجب عليه تنظيم العلاقة مع وكلاء اللاعبين، لكنه لا يفعل"، واصفا قواعد الفيفا بالـ"مخزية".
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