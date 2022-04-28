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هيئة الأركان الإيرانية: تحرير القدس أصبح قريبا
هيئة الأركان الإيرانية: تحرير القدس أصبح قريبا
أصدرت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، بيانا اليوم الخميس، بمناسبة حلول يوم القدس العالمي، مؤكدة أن "تحرير القدس أصبح قريبا". 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T11:34+0000
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وأكدت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان لها، أن "تعبئة الإمكانات الثقافية والاقتصادية والسياسية والعسكرية للعالم الإسلامي في دعم الشعب الفلسطيني الغيور وصانع الملاحم أمرٌ ضروري وكفيل بإنهاء وجود الكيان الصهيوني اللقيط"، وذلك حسب وكالة مهر الإيرانية.وأدانت الهيئة: "الاعتداءات الأخيرة للمحتلين والمستوطنين الصهاينة على المسجد الاقصى في شهر رمضان المبارك وانتهاكهم حرمة المناسك العبادية في المسجد المبارك"، مؤكدة أن "سياسة التطبيع التي تنتهجها الأنظمة الرجعية والصمت الدائم لمجلس الأمن الدولي تجاه جرائم الكيان الصهيوني زادا من وقاحة هذا الكيان الغاصب وارتكابه للجرائم المعادية للإنسانية".وأكدت على ضرورة تلاحم وتعاون الدول الاسلامية من أجل حل القضية الفلسطينية، مشيرة الى قرب تحقق عوامل تحرير القدس الشريف، كما دعت الشعب الإيراني وجميع الشعوب الحرة إلى المشاركة الواسعة في مسيرات يوم القدس العالمي يوم غد الجمعة.يأتي هذا اللقاء، عشية يوم القدس العالمي أو اليوم الدولي لمدينة القدس الشريف، والذي يعد حدثا سنويا يعارض احتلال إسرائيل للقدس.ويتم حشد وإقامة المظاهرات المناهضة للصهيونية في هذا اليوم في بعض الدول العربية والإسلامية والمجتمعات الإسلامية والعربية في مختلف أنحاء العالم، خصوصا في إيران حيث كانت أول من اقترح المناسبة، ويعقد يوم القدس كل سنة في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/إيران-يجب-أن-يكون-ثمن-التطبيع-مع-الكيان-الصهيوني-باهظا-1061700058.html
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آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

هيئة الأركان الإيرانية: تحرير القدس أصبح قريبا

11:34 GMT 28.04.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatأقل من 5000 مسيحي متبقي داخل البلدة القديمة في القدس مستهدفون من قبل جماعات يهودية متطرفة
أقل من 5000 مسيحي متبقي داخل البلدة القديمة في القدس مستهدفون من قبل جماعات يهودية متطرفة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أصدرت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، بيانا اليوم الخميس، بمناسبة حلول يوم القدس العالمي، مؤكدة أن "تحرير القدس أصبح قريبا".
وأكدت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان لها، أن "تعبئة الإمكانات الثقافية والاقتصادية والسياسية والعسكرية للعالم الإسلامي في دعم الشعب الفلسطيني الغيور وصانع الملاحم أمرٌ ضروري وكفيل بإنهاء وجود الكيان الصهيوني اللقيط"، وذلك حسب وكالة مهر الإيرانية.
محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
إيران: يجب أن يكون ثمن التطبيع مع الكيان الصهيوني "باهظا"
11:03 GMT
وأدانت الهيئة: "الاعتداءات الأخيرة للمحتلين والمستوطنين الصهاينة على المسجد الاقصى في شهر رمضان المبارك وانتهاكهم حرمة المناسك العبادية في المسجد المبارك"، مؤكدة أن "سياسة التطبيع التي تنتهجها الأنظمة الرجعية والصمت الدائم لمجلس الأمن الدولي تجاه جرائم الكيان الصهيوني زادا من وقاحة هذا الكيان الغاصب وارتكابه للجرائم المعادية للإنسانية".
وأكدت على ضرورة تلاحم وتعاون الدول الاسلامية من أجل حل القضية الفلسطينية، مشيرة الى قرب تحقق عوامل تحرير القدس الشريف، كما دعت الشعب الإيراني وجميع الشعوب الحرة إلى المشاركة الواسعة في مسيرات يوم القدس العالمي يوم غد الجمعة.
يأتي هذا اللقاء، عشية يوم القدس العالمي أو اليوم الدولي لمدينة القدس الشريف، والذي يعد حدثا سنويا يعارض احتلال إسرائيل للقدس.
ويتم حشد وإقامة المظاهرات المناهضة للصهيونية في هذا اليوم في بعض الدول العربية والإسلامية والمجتمعات الإسلامية والعربية في مختلف أنحاء العالم، خصوصا في إيران حيث كانت أول من اقترح المناسبة، ويعقد يوم القدس كل سنة في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.
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