https://arabic.sputniknews.com/20220428/هيئة-الأركان-الإيرانية-تحرير-القدس-أصبح-قريبا-1061700944.html

هيئة الأركان الإيرانية: تحرير القدس أصبح قريبا

هيئة الأركان الإيرانية: تحرير القدس أصبح قريبا

أصدرت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، بيانا اليوم الخميس، بمناسبة حلول يوم القدس العالمي، مؤكدة أن "تحرير القدس أصبح قريبا". 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T11:34+0000

2022-04-28T11:34+0000

2022-04-28T11:34+0000

آخر أخبار القدس الأن

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055271126_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1364974e96d12cce135de236706fbf99.jpg

وأكدت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان لها، أن "تعبئة الإمكانات الثقافية والاقتصادية والسياسية والعسكرية للعالم الإسلامي في دعم الشعب الفلسطيني الغيور وصانع الملاحم أمرٌ ضروري وكفيل بإنهاء وجود الكيان الصهيوني اللقيط"، وذلك حسب وكالة مهر الإيرانية.وأدانت الهيئة: "الاعتداءات الأخيرة للمحتلين والمستوطنين الصهاينة على المسجد الاقصى في شهر رمضان المبارك وانتهاكهم حرمة المناسك العبادية في المسجد المبارك"، مؤكدة أن "سياسة التطبيع التي تنتهجها الأنظمة الرجعية والصمت الدائم لمجلس الأمن الدولي تجاه جرائم الكيان الصهيوني زادا من وقاحة هذا الكيان الغاصب وارتكابه للجرائم المعادية للإنسانية".وأكدت على ضرورة تلاحم وتعاون الدول الاسلامية من أجل حل القضية الفلسطينية، مشيرة الى قرب تحقق عوامل تحرير القدس الشريف، كما دعت الشعب الإيراني وجميع الشعوب الحرة إلى المشاركة الواسعة في مسيرات يوم القدس العالمي يوم غد الجمعة.يأتي هذا اللقاء، عشية يوم القدس العالمي أو اليوم الدولي لمدينة القدس الشريف، والذي يعد حدثا سنويا يعارض احتلال إسرائيل للقدس.ويتم حشد وإقامة المظاهرات المناهضة للصهيونية في هذا اليوم في بعض الدول العربية والإسلامية والمجتمعات الإسلامية والعربية في مختلف أنحاء العالم، خصوصا في إيران حيث كانت أول من اقترح المناسبة، ويعقد يوم القدس كل سنة في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

https://arabic.sputniknews.com/20220428/إيران-يجب-أن-يكون-ثمن-التطبيع-مع-الكيان-الصهيوني-باهظا-1061700058.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم