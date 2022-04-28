https://arabic.sputniknews.com/20220428/هيئة-الأركان-الإيرانية-تحرير-القدس-أصبح-قريبا-1061700944.html
هيئة الأركان الإيرانية: تحرير القدس أصبح قريبا
هيئة الأركان الإيرانية: تحرير القدس أصبح قريبا
أصدرت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، بيانا اليوم الخميس، بمناسبة حلول يوم القدس العالمي، مؤكدة أن "تحرير القدس أصبح قريبا". 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T11:34+0000
2022-04-28T11:34+0000
2022-04-28T11:34+0000
آخر أخبار القدس الأن
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055271126_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1364974e96d12cce135de236706fbf99.jpg
وأكدت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان لها، أن "تعبئة الإمكانات الثقافية والاقتصادية والسياسية والعسكرية للعالم الإسلامي في دعم الشعب الفلسطيني الغيور وصانع الملاحم أمرٌ ضروري وكفيل بإنهاء وجود الكيان الصهيوني اللقيط"، وذلك حسب وكالة مهر الإيرانية.وأدانت الهيئة: "الاعتداءات الأخيرة للمحتلين والمستوطنين الصهاينة على المسجد الاقصى في شهر رمضان المبارك وانتهاكهم حرمة المناسك العبادية في المسجد المبارك"، مؤكدة أن "سياسة التطبيع التي تنتهجها الأنظمة الرجعية والصمت الدائم لمجلس الأمن الدولي تجاه جرائم الكيان الصهيوني زادا من وقاحة هذا الكيان الغاصب وارتكابه للجرائم المعادية للإنسانية".وأكدت على ضرورة تلاحم وتعاون الدول الاسلامية من أجل حل القضية الفلسطينية، مشيرة الى قرب تحقق عوامل تحرير القدس الشريف، كما دعت الشعب الإيراني وجميع الشعوب الحرة إلى المشاركة الواسعة في مسيرات يوم القدس العالمي يوم غد الجمعة.يأتي هذا اللقاء، عشية يوم القدس العالمي أو اليوم الدولي لمدينة القدس الشريف، والذي يعد حدثا سنويا يعارض احتلال إسرائيل للقدس.ويتم حشد وإقامة المظاهرات المناهضة للصهيونية في هذا اليوم في بعض الدول العربية والإسلامية والمجتمعات الإسلامية والعربية في مختلف أنحاء العالم، خصوصا في إيران حيث كانت أول من اقترح المناسبة، ويعقد يوم القدس كل سنة في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/إيران-يجب-أن-يكون-ثمن-التطبيع-مع-الكيان-الصهيوني-باهظا-1061700058.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055271126_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4d668050c451583da79d3088b33e6dbc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
هيئة الأركان الإيرانية: تحرير القدس أصبح قريبا
تابعنا عبر
أصدرت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، بيانا اليوم الخميس، بمناسبة حلول يوم القدس العالمي، مؤكدة أن "تحرير القدس أصبح قريبا".
وأكدت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان لها، أن "تعبئة الإمكانات الثقافية والاقتصادية والسياسية والعسكرية للعالم الإسلامي في دعم الشعب الفلسطيني الغيور وصانع الملاحم أمرٌ ضروري وكفيل بإنهاء وجود الكيان الصهيوني اللقيط"، وذلك حسب وكالة مهر الإيرانية
.
وأدانت الهيئة: "الاعتداءات الأخيرة للمحتلين والمستوطنين الصهاينة على المسجد الاقصى في شهر رمضان المبارك وانتهاكهم حرمة المناسك العبادية في المسجد المبارك"، مؤكدة أن "سياسة التطبيع التي تنتهجها الأنظمة الرجعية والصمت الدائم لمجلس الأمن الدولي تجاه جرائم الكيان الصهيوني زادا من وقاحة هذا الكيان الغاصب وارتكابه للجرائم المعادية للإنسانية".
وأكدت على ضرورة تلاحم وتعاون الدول الاسلامية من أجل حل القضية الفلسطينية، مشيرة الى قرب تحقق عوامل تحرير القدس الشريف، كما دعت الشعب الإيراني وجميع الشعوب الحرة إلى المشاركة الواسعة في مسيرات يوم القدس العالمي يوم غد الجمعة.
يأتي هذا اللقاء، عشية يوم القدس العالمي أو اليوم الدولي لمدينة القدس الشريف، والذي يعد حدثا سنويا يعارض احتلال إسرائيل للقدس.
ويتم حشد وإقامة المظاهرات المناهضة للصهيونية في هذا اليوم في بعض الدول العربية والإسلامية
والمجتمعات الإسلامية والعربية في مختلف أنحاء العالم، خصوصا في إيران حيث كانت أول من اقترح المناسبة، ويعقد يوم القدس كل سنة في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.