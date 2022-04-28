https://arabic.sputniknews.com/20220428/واشنطن-ننتظر-قراري-السويد-وفنلندا-بشأن-انضمامهما-للناتو-قبل-قمته-المقبله-1061719062.html

واشنطن: ننتظر قراري السويد وفنلندا بشأن انضمامهما للناتو قبل قمته المقبله

واشنطن: ننتظر قراري السويد وفنلندا بشأن انضمامهما للناتو قبل قمته المقبله

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تنتظر قرارين رسميين من السويد وفنلندا بشأن انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" قبل قمة الحلف... 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T20:40+0000

2022-04-28T20:40+0000

2022-04-28T20:40+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

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واشنطن - سبوتنيك. وأوضح بلينكن، في إفادة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن "كلا البلدين يدرسان المسألة بتمعن شديد. هناك قمة للناتو ستنعقد قريبًا، وأتوقع أن نسمع المزيد في هذا الصدد بحلول وقت انعقادها".في ذات السياق، ذكرت وسائل إعلام سويدية، الاثنين الماضي، أن فنلندا تعمل على إبطاء عملية تقديم طلب عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو"؛ لتتمكن السويد من تقديم طلبها، في نفس الوقت.واعتبر عدد من السياسيين في فنلندا، بوقت سابق، أنه من الأفضل أن تقدم فنلندا والسويد طلبات الانضمام إلى الناتو، في نفس الوقت؛ الأمر الذي سيسهل، حسب رأيهم، رد الفعل السلبي من روسيا.وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بوقت سابق، أن روسيا حذرت فنلندا والسويد، عبر القنوات الثنائية، من عواقب انضمامهما إلى الناتو.ونقلت صحيفة "تايمز"، عن مسؤول أميركي، أن فنلندا والسويد تتأهبان للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، هذا الصيف.وبوقت سابق، عبرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، عن قلق موسكو إزاء جهود الولايات المتحدة وبعض حلفائها "لجر" فنلندا والسويد إلى الناتو؛ وحذرت من أن موسكو قد تضطر لاتخاذ إجراءات للرد، حال انضم البلدان إلى الحلف.ويبلغ طول الحدود البرية بين روسيا وفنلندا حوالي 1340 كيلومترا؛ وتمتلك فنلندا أطول حدود مشتركة لدولة في الاتحاد الأوروبي مع روسيا.

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