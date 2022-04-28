https://arabic.sputniknews.com/20220428/وزارة-البناء-الروسية-روسيا-تخطط-للمساعدة-في-إعادة-إعمار-ماريوبول--1061688658.html
وزارة البناء الروسية: روسيا تخطط للمساعدة في إعادة إعمار ماريوبول
وزارة البناء الروسية: روسيا تخطط للمساعدة في إعادة إعمار ماريوبول
أعلنت وزارة البناء الروسية، اليوم الخميس، أنها تخطط للمساعدة في إعادة إعمار ماريوبول. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T04:20+0000
2022-04-28T04:20+0000
2022-04-28T04:20+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال إيريك فايزولين وزير الإعمار والإسكان والخدمات المجتمعية، لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت وزارته تخطط للمساعدة في إعادة بناء ماريوبول "نحن نخطط".وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
وزارة البناء الروسية: روسيا تخطط للمساعدة في إعادة إعمار ماريوبول
تابعنا عبر
أعلنت وزارة البناء الروسية، اليوم الخميس، أنها تخطط للمساعدة في إعادة إعمار ماريوبول.
موسكو - سبوتنيك
. وقال إيريك فايزولين وزير الإعمار والإسكان والخدمات المجتمعية، لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت وزارته تخطط للمساعدة في إعادة بناء ماريوبول "نحن نخطط".
وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة
في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.