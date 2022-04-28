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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220428/وزارة-البناء-الروسية-روسيا-تخطط-للمساعدة-في-إعادة-إعمار-ماريوبول--1061688658.html
وزارة البناء الروسية: روسيا تخطط للمساعدة في إعادة إعمار ماريوبول
وزارة البناء الروسية: روسيا تخطط للمساعدة في إعادة إعمار ماريوبول
أعلنت وزارة البناء الروسية، اليوم الخميس، أنها تخطط للمساعدة في إعادة إعمار ماريوبول. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T04:20+0000
2022-04-28T04:20+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال إيريك فايزولين وزير الإعمار والإسكان والخدمات المجتمعية، لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت وزارته تخطط للمساعدة في إعادة بناء ماريوبول "نحن نخطط".وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
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أخبار أوكرانيا

وزارة البناء الروسية: روسيا تخطط للمساعدة في إعادة إعمار ماريوبول

04:20 GMT 28.04.2022
© Sputnik . Илья Питалев / الذهاب إلى بنك الصورمصنع الصلب "أزوفستال" بمدينة ماريوبول
مصنع الصلب أزوفستال بمدينة ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© Sputnik . Илья Питалев
/
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أعلنت وزارة البناء الروسية، اليوم الخميس، أنها تخطط للمساعدة في إعادة إعمار ماريوبول.
موسكو - سبوتنيك. وقال إيريك فايزولين وزير الإعمار والإسكان والخدمات المجتمعية، لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت وزارته تخطط للمساعدة في إعادة بناء ماريوبول "نحن نخطط".
وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
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Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 63 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:49 GMT
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