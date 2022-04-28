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وزير السياحة السوري لـ"سبوتنيك": تعليق عضوية روسيا بمنظمة السياحة العالمية سابقة خطيرة

وزير السياحة السوري لـ"سبوتنيك": تعليق عضوية روسيا بمنظمة السياحة العالمية سابقة خطيرة

اعتبر وزير السياحة السوري، محمد رامي مرتيني، أن تعليق عضوية روسيا في منظمة السياحة العالمية بمثابة "سابقة خطيرة" وخروج عن الأهداف الأساسية للمنظمة. 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T06:57+0000

2022-04-28T06:57+0000

2022-04-28T06:57+0000

روسيا

العالم العربي

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وقال مرتيني، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إنه "بالمقارنة مع العدد الكامل لأعضاء منظمة السياحة العالمية التي تضم 159 دولة، نرى 40 فقط هي من صوتت لصالح حجب عضوية روسيا، وهذه سابقة خطيرة في تاريخ المنظمة وتمثل خروجا عن أهدافها الأساسية".وتابع الوزير السوري أن هناك 6 دول لم تصوت نهائيا، معتبرة نفسها متغيبة عن الجلسة، "أي اختارت النأي بالنفس.. في حين امتنعت أكثر من 47 دولة عن التصويت، وصوتت 11 دولة برفض القرار بينها سوريا والصين والجزائر وبيلاروس ومصر".وأشار مرتيني إلى أن هناك "تسييس لعمل المنظمة"، حيث تم تعليق العضوية بعد تصويت 40 دولة فقط من أصل حوالي 160 في المنظمة لصالح القرار.كما أوضح أن الوفد الروسي خلال جلسة المنظمة أمس، عقد "مداخلة عنيفة"، معلنا انسحاب موسكو من المنظمة أي أن روسيا اتخذت قرارها قبل "إجراء التصويت وانسحبت قبل التصويت وقطعت الطريق عليهم".وتابع وزير السياحة السوري قائلا "النظام الداخلي للمنظمة يتضمن أنه في حال قررت أي دولة عضو الانسحاب، تبقى عضويتها لمدة سنة في حال أرادت العودة".ولفت مرتيني أيضا إلى أن اجتماع أمس الاستثنائي جاء لمناقشة مقترح أوروبي برئاسة فرنسا، لتعليق عضوية روسيا.وأوضح أن الموقف الروسي بالانسحاب "جاء ردا على استهداف موسكو وتسييس أعمال المنظمة بما يتنافى مع ميثاق تأسيسها وأهدافها".واعترضت عدد من الدول على شرعية الاجتماع من الأساس، واعتبروه مخالفا لميثاق تأسيس المنظمة، ومن بين تلك الدول الصين والجزائر والسعودية، بحسب الوزير السوري.وعلى هامش الجلسة التي عقدت في مدريد، عقد الوفدان السوري والروسي، لقاءات تم خلالها التأكيد على التنسيق التام وتطابق المواقف والتصدي بكافة لوسائل القانونية الممكنة لمحاولة حجب عضوية روسيا في المنظمة، وعلى استمرار التنسيق في جميع المحافل الدولية والمحاولات الغربية الرامية لعزل روسيا والتنسيق المشترك في كافة المجالات السياسية الاقتصادية والإنسانية بين البلدين.وبوقت سابق، أعلنت روسيا انسحابها من منظمة السياحة العالمية التي تتخذ من مدريد مقرا لها.ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "افي" عن مصادر لم تحددها: "روسيا أعلنت انسحابها من منظمة السياحة العالمية".إلى ذلك، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، إن تعليق عضوية روسيا في منظمة السياحة العالمية، يمكن أن يخلق سابقة كارثية.

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