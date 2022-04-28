https://arabic.sputniknews.com/20220428/ولي-العهد-الأردني-يؤدي-اليمين-الدستورية-نائبا-للملك-1061690205.html
ولي العهد الأردني يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك
ولي العهد الأردني يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك
أدى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، اليمين الدستورية، نائبا للملك، اليوم الخميس. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T06:34+0000
2022-04-28T06:34+0000
2022-04-28T06:34+0000
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العالم العربي
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وقالت وكالة "عمون" الإخبارية إن الأمير الأردني أدى اليمين الدستورية نائبا للملك بحضور هيئة الوزارة، بعدها غادر الملك عبد الله الثاني أرض الوطن.وغادر الملك الأردني برفقه قرينته الملكة رانيا في زيارة خاصة تتبعها زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.وفي وقت سابق، دعا عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، المجتمع الدولي والدول الفاعلة إلى العمل على منع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية والأهالي في مدينة القدس الشرقية المحتلة.جاء ذلك لدى استقباله، مساء أمس الأربعاء، في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "بترا".وشدد الملك خلال اللقاء على "وقوف الأردن الكامل إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، ودعم صمودهم".ودعا إلى "ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, العالم العربي
ولي العهد الأردني يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك
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أدى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، اليمين الدستورية، نائبا للملك، اليوم الخميس.
وقالت وكالة "عمون" الإخبارية
إن الأمير الأردني أدى اليمين الدستورية نائبا للملك بحضور هيئة الوزارة، بعدها غادر الملك عبد الله الثاني أرض الوطن.
وغادر الملك الأردني برفقه قرينته الملكة رانيا في زيارة خاصة تتبعها زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي وقت سابق، دعا عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، المجتمع الدولي والدول الفاعلة إلى العمل على منع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية والأهالي في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
جاء ذلك لدى استقباله، مساء أمس الأربعاء، في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب وكالة الأنباء
الرسمية "بترا".
وشدد الملك خلال اللقاء على "وقوف الأردن الكامل إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، ودعم صمودهم".
ودعا إلى "ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".