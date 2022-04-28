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https://arabic.sputniknews.com/20220428/ولي-عهد-البحرين-يجري-مباحثات-ثنائية-مع-رئيس-الوزراء-المصري-1061695220.html
ولي عهد البحرين يجري مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء المصري
ولي عهد البحرين يجري مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء المصري
أجرى ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة مباحثات ثنائية مع رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T08:40+0000
2022-04-28T08:40+0000
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ذكرت ذلك صحيفة "الأيام" البحرينية في خبر عن المباحثات التي جرت عبر الهاتف، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الجانبين أكدا مواصلة العمل لتنفيذ توجيهات العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وأكد ولي عهد البحرين حرص بلاده على تعزيز العلاقات بين البلدين بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون بين الشعبين.ومن جانبه أكد رئيس الوزراء المصري حرص مصر على التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.
https://arabic.sputniknews.com/20220420/ولي-عهد-البحرين-يؤكد-خلال-اتصال-مع-رئيس-وزراء-إسرائيل-أهمية-عدم-التصعيد-في-القدس-1061414122.html
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العالم العربي, أخبار مصر الآن

ولي عهد البحرين يجري مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء المصري

08:40 GMT 28.04.2022
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ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أجرى ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة مباحثات ثنائية مع رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ذكرت ذلك صحيفة "الأيام" البحرينية في خبر عن المباحثات التي جرت عبر الهاتف، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الجانبين أكدا مواصلة العمل لتنفيذ توجيهات العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
المعرض العسكري الدولي في البحرين (BIDEC-2017) - النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وولي عهد مملكة البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
ولي عهد البحرين يؤكد خلال اتصال مع رئيس وزراء إسرائيل أهمية عدم التصعيد في القدس
20 أبريل, 13:52 GMT
وأكد ولي عهد البحرين حرص بلاده على تعزيز العلاقات بين البلدين بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون بين الشعبين.
ومن جانبه أكد رئيس الوزراء المصري حرص مصر على التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.
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