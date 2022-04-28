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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220428/-قافلة-إنسانية-تتعرض-لإطلاق-نار-من-أوكرانيا-بالقرب-من-بيلغورود-الروسية-1061691226.html
قافلة إنسانية تتعرض لإطلاق نار من أوكرانيا بالقرب من بيلغورود الروسية
قافلة إنسانية تتعرض لإطلاق نار من أوكرانيا بالقرب من بيلغورود الروسية
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الخميس، عن تعرض قافلة إنسانية عائدة من منطقة خاركوف لإطلاق نار بالقرب من محافظة بيلغورود الروسية. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T07:04+0000
2022-04-28T07:04+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقالت ممثلة المنظمة الإنسانية، ألينا بيريزوفسكايا، لوكالة "سبوتنيك"، إنها "كانت ضمن القافلة في تلك اللحظة وأصبنا عند عودتنا من منطقة خاركوف، حيث كنا نوزع المساعدات التي جمعتها الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ومنظمة فنوكي الإنسانية".وقالت ممثلة المنظمة الإنسانية، ألينا بيريزوفسكايا، لوكالة "سبوتنيك"، إنها "كانت ضمن القافلة في تلك اللحظة وأصبنا عند عودتنا من منطقة خاركوف، حيث كنا نوزع المساعدات التي جمعتها الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ومنظمة فنوكي الإنسانية".قرية جورافليونكا".وتابعت قائلة: "لقد رأينا الضربة على المباني السكنية والميدان حيث تمكنت من تصوير بعض اللقطات"، مشيرة إلى أن "الجيش الأوكراني لاحظ وجود متطوعين يساعدون سكان منطقة خاركوف وقرروا قصفنا على طريق العودة".وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
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العالم

قافلة إنسانية تتعرض لإطلاق نار من أوكرانيا بالقرب من بيلغورود الروسية

07:04 GMT 28.04.2022
© Sputnik . Taisia Liskovets / الذهاب إلى بنك الصوروزارة الطوارئ الروسية توزع المساعدات الإنسانية على سكان منطقة خاركوف، أوكرانيا 22 أبريل 2022
وزارة الطوارئ الروسية توزع المساعدات الإنسانية على سكان منطقة خاركوف، أوكرانيا 22 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© Sputnik . Taisia Liskovets
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الخميس، عن تعرض قافلة إنسانية عائدة من منطقة خاركوف لإطلاق نار بالقرب من محافظة بيلغورود الروسية.
وقالت ممثلة المنظمة الإنسانية، ألينا بيريزوفسكايا، لوكالة "سبوتنيك"، إنها "كانت ضمن القافلة في تلك اللحظة وأصبنا عند عودتنا من منطقة خاركوف، حيث كنا نوزع المساعدات التي جمعتها الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ومنظمة فنوكي الإنسانية".
وقالت ممثلة المنظمة الإنسانية، ألينا بيريزوفسكايا، لوكالة "سبوتنيك"، إنها "كانت ضمن القافلة في تلك اللحظة وأصبنا عند عودتنا من منطقة خاركوف، حيث كنا نوزع المساعدات التي جمعتها الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ومنظمة فنوكي الإنسانية".قرية جورافليونكا".
وتابعت قائلة: "لقد رأينا الضربة على المباني السكنية والميدان حيث تمكنت من تصوير بعض اللقطات"، مشيرة إلى أن "الجيش الأوكراني لاحظ وجود متطوعين يساعدون سكان منطقة خاركوف وقرروا قصفنا على طريق العودة".
وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
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