https://arabic.sputniknews.com/20220428/4-قتلى-إثر-انهيار-جسر-في-الفلبين-بسبب-الزحام-المروري-1061701467.html
4 قتلى إثر انهيار جسر في الفلبين بسبب الزحام المروري
4 قتلى إثر انهيار جسر في الفلبين بسبب الزحام المروري
انهار جسر قديم في بلدة وسط الفلبين بسبب كثافة حركة السيارات عليه، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وسقوط نحو 12 مركبة في النهر، حسبما قال مسؤولون اليوم... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T11:45+0000
2022-04-28T11:45+0000
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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الشرطة ومسؤولين محليين، أن سائحا نمساويا كان من بين القتلى، فيما أصيب 23 آخرون على الأقل بينهم زوجته في انهيار الجسر بعد ظهر أمس الأربعاء في بلدة لواي الساحلية في مقاطعة بوهول.وقال قائد شرطة الإقليم، الجنرال روكي إدواردو فيجا، إن تحقيقًا أوليًا أظهر أن الجسر انهار تحت ضغط عدد كبير من السيارات العالقة في ازدحام مروري تكدس عليه.وقالت الشرطة إنه على الرغم من أن الجسر الذي انهار كان قد تضرر في السابق من جراء زلزال، إلا أن السلطات سمحت باستخدامه أثناء تشييد جسر آخر.وكشف فيجا عن هوية المواطن النمساوي الذي توفي في الحادث، ويدعى مايكل أوسوشان، يبلغ من العمر 30 عاما ويقيم في جزيرة بوهول بانجلاو، والتي تشتهر بمنتجعاتها الشاطئية الخلابة، وكان معظم الضحايا الآخرين من سكان لؤي والبلدات المجاورة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
4 قتلى إثر انهيار جسر في الفلبين بسبب الزحام المروري
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انهار جسر قديم في بلدة وسط الفلبين بسبب كثافة حركة السيارات عليه، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وسقوط نحو 12 مركبة في النهر، حسبما قال مسؤولون اليوم الخميس.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الشرطة ومسؤولين محليين، أن سائحا نمساويا كان من بين القتلى، فيما أصيب 23 آخرون على الأقل بينهم زوجته في انهيار الجسر بعد ظهر أمس الأربعاء في بلدة لواي الساحلية في مقاطعة بوهول.
وقال قائد شرطة الإقليم، الجنرال روكي إدواردو فيجا، إن تحقيقًا أوليًا أظهر أن الجسر انهار تحت ضغط عدد كبير من السيارات العالقة في ازدحام مروري تكدس عليه.
وأضاف فيجا للصحفيين: "كان من بين السيارات العالقة على الجسر شاحنة محملة بالرمل والحصى لاستخدامها في البناء الجاري لجسر قريب، وتسبب وزن الشاحنة وحمولتها في تصدع خطير للجسر أدى إلى انهياره''.
وقالت الشرطة إنه على الرغم من أن الجسر الذي انهار كان قد تضرر في السابق من جراء زلزال
، إلا أن السلطات سمحت باستخدامه أثناء تشييد جسر آخر.
وكشف فيجا عن هوية المواطن النمساوي الذي توفي في الحادث، ويدعى مايكل أوسوشان، يبلغ من العمر 30 عاما ويقيم في جزيرة بوهول بانجلاو، والتي تشتهر بمنتجعاتها الشاطئية الخلابة، وكان معظم الضحايا الآخرين من سكان لؤي والبلدات المجاورة.